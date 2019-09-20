【警方記者會．直播】光復屯公、元朗靜坐、機場和你塞　警見記者

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、屯門警區署理副指揮官施玉蟬、機場警區副指揮官劉榮基、支援科警司戚夏瑜及行動部警司方志堅今日（20日）下午4時舉行記者會。

【16﹕22】屯門警區署理副指揮官施玉蟬表示，明日下午2時至7時「光復屯門公園」遊行，主辦者申報會有3000人參與，並提供100名糾察協助，遊行起點是屯門新和里遊樂場，途徑屯門鄉事會路、杯渡路、屯門公園西鐵站B出口，之後進入屯門公園，經屯門大會堂到達屯門政府合署。警方曾於星期三發出反對通知書，主辦方昨日提出上訴，今日上訴得直，但上訴委員會要求遊行時間需更改為下午2時至5時，遊行路線不變，警方決定發出「不反對通知書」。

【16﹕18】行動部警司方志堅會回應連儂牆事件，並播放相關片段，包括在九龍灣青年被藍絲狂出拳毆打、炮台山愛國人士持旗打人、粉嶺撕紙男子被噴黑面，亦有淘大、將軍澳及粉嶺的片段。方志堅表示，在過往三個月，全港各區有人在公共地方及牆上貼海報、便利貼，即「連儂牆」上表達意見。警方尊重市民和平表達訴求的自由，警方希望市民明白相關地方的風險較高，因過去事件中可以見到這些地方不時有爭執、打架、襲擊等暴力事件，警方非常重視此類案件。由六月至9月20日在這些地方涉及刑事調查的案件共有40宗，警方已拘捕57名涉案人士，涉嫌公眾地方打鬥、普通襲擊、藏有攻擊性武器及傷人罪等。他強調警方執法絕不會因涉案者背景及政治取態而有所不同，希望社會理解警方不會偏坦任何一方。警方留意到有團體明日（9月21日）發動全港各區連儂牆清潔行動，警方強調尊重市民表達意見的權利，但呼籲各位不要因為政見不同就透過暴力表達意見，警方絕不容許任何暴力事件，任何人作違法行為，破壞社會安寧，警方會不論背景、政治理念，必定會嚴正執法，不偏不倚地去處理，將犯罪份子繩之以法。

【16﹕10】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，行動至今有1474人被拘捕，包括1190男284女子，年齡介乎12至84歲，其後警方再就915北角事件，拘捕1名48歲男子，懷疑他用摺凳襲擊市民，涉嫌「普通襲擊」及「藏有攻擊性武器」；9月14日淘大商場，警方於9月17日再拘捕一名31歲男子，涉嫌「協助他人逃走」

法庭案件方面，一名18歲男子涉於7月22日，刑事毀壞一名立法會議員荃灣辦事處玻璃及物件，案件已經於9月19日提堂；7月21日元朗事件，警方於9月17將一名57歲男子拘捕，他涉嫌「參與暴動」。檢控數字方面，207人被落案控訴，當中79人涉暴動，40人涉非法集結，21人涉刑事毀壞，22人涉嫌藏有攻擊性武器等。暴動罪中，44人涉嫌參與721港島區暴力，16人涉參與831銅鑼灣及灣仔的暴力事件，6人涉嫌參與721元朗暴力事件。

江強調，根據法例定義，於暴動現場，若有人在現場集結不肯離開，該人有機會干犯暴動罪名。江表示，至今250名警員受傷，當中有警員被示威者投擲不知名腐蝕性液體而受傷、被硬物擊中受傷、被鐳射槍照射眼部、被汽油彈擊中、被彈珠面部嚴重受傷。行動至今，警方共使用約3100枚催淚彈、約590發橡膠彈、約80發布袋彈、約290發海綿彈。

警方澄清最近有人於不同自殺案件中造謠，包括將軍澳發現浮屍案件，指與831太子站事件有關。江指案件與9月6日一宗失蹤人口案件有關，其家人於9月6日曾於家中接觸事主，案件與831事件完全無關。江指責造謠者完全無事實基礎下說無根據指控，是完全不負責任。江又指，根據《死因裁判官條例》，一些非自然死亡個案，如自殺，是需要匯報的個案，警方需要向死因裁判官報告，法庭會因應需要，要求警方進一步調查，呈交死亡調查報告，死因裁判官會再決定是否需要進行死因研訊，而死因研訊是有陪審團，過程中有嚴謹死因裁判官及公平、公開、公正陪審團把關。江指，有關「捕風捉影」指控目的是撕裂社會，激發社會對立情緒。例如一張虛構圖片指控警方輪姦被捕人士，造謠者不負責任，唯恐天下不亂。

【16﹕02】警察公共關係科總警司謝振中表示，警方留詫到過去數天，有有人、不同機構在國際媒體及場合下，將一些錯誤的指控，對警隊作片面及不實指控，網上亦流傳惡意中傷的流言，警方對此深表遺憾。例如7月1日衝擊立法會事件中無人受傷，但當日有示威者向在場警員投擲不知名物質後令警員受傷，有警員呼吸困難及皮膚紅腫，當日共14名警員送院求醫。另外，有人在另一個國際場合就香港情況發表意見，指有示威者被警員施以性暴力，無理全裸搜身15分鐘至半小時，又指控警方以布袋彈射向一名女子令其失去視力。對於警員對被捕人裸體搜身及性暴力的指控，警方已多次作澄清，警方尊重及有嚴重程序保障被羈留人士的權利，根據警方紀錄，逗留在搜查只有4分鐘，至於性暴力更是無稽之談。而女子眼部受傷個案仍在調查中，警方亦曾透過不同方法聯絡事主，希望還社會真相，個案涉及法律訴訟中，在沒有任何調查結果下，任何人不應對事件妄下結論。有部分行業協會過去曾發表聲明，質疑警方專業，批評警隊執法不公，以記協9月16日的聲明為例，他們聲稱9月15日北角暴力衝擊事件現場，現場警員未有制服或拘捕向記者施襲人士，質疑警隊故意保護某一方人士，對他們的暴力行為視而不見，在記協發表相關聲明前，他已在四時記者會已表明就北角案件警方當刻拘捕29人，當中兩人涉嫌襲擊記者。他表示，警方就北角事件現已拘捕33人，涉及當日暴力事件，當中5人涉嫌襲擊記者，部分人當日即場被捕，與記協當日在記者會後的聲明指警方沒有處理現時暴力事件是絕不正確。警方至6月以來，警方接獲記協轉介27宗沒有提供記者姓名、但提供新聞機構的投訴個案，經警方向記協反映後，記協表示會通知記者聯絡警方作出跟進，最終至今日為止只有一名記者主動向警方作跟進，警方在前日再向記協反映希望相關記者與警方聯絡。

另外，網上重覆又重覆出現對警方毫無根據的指控，坊間湧現好多不願意挺身而出、躲藏在口罩後面，針對警方的投訴人，這些無稽指控包括有內地執法部門混入香港警隊，甚至指控警方殺害及強姦示威者，大家可見到在今日在某大專院校有人惡意張貼與事實不乎、污衊警方的海報，警方強烈譴責居心叵測的抹黑行為，警方必須強調殺人、強姦為非常嚴重的刑事指控，不能單憑一些人憑空想像而確定，希望所謂受害人拿出證據來，警方一方面會嚴肅跟進。任何文明社會不能接受有人為了分代社會或煽動情緒而故意捏造事實的行為。警方一向明白社會關注及疑慮，故透過不同渠道向市民發放資訊，至今年6月9日起，警方舉率34次記者會，發出486個社交媒體的帖文，210次新暈公告，另外亦做了很多警察快訊、傳媒簡報、電台訪問、人物專訪等，令大眾更了解警隊工作，釐清社會疑慮。而政府不同部門及機構亦曾做了好多聯合聲明及簡報會，反駁不實言論及指控。警方一向尊重市民言論自由，但必須指出言論自由須建基於事實之上，有鑑於網上及某些人的不實言論，警方曾在四點鐘記者會上已作出逾40次澄清，警方不揣測有人散佈謠言的意圖，但的確這些行為已動搖市民對警隊信心，污衊警隊三萬人的工作，如果有人以為以不可和人的目的，而無視事實、斷章取義、加鹽加醋地製造謊言及恐慌，警方必定追究到底。警方會一如既往向公眾及市民提供準確及全面資訊，希望市民不要被傳言誤導，小心核實相關訊息。他亦呼籲市民「兼聽則明，偏聽則弊」，不要輕易相信網上流言或個別人士片面之詞。

屯門公園衛生關注組發起明日（21日）「光復屯門公園」遊行，警方早前反對遊行，申請方今早（20日）上訴得直，獲准遊行。通知書列明，遊行獲准於當日下午2時正在屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署外，但時間縮短。另外，明日同為元朗「白衣人事件」兩個月，有網民發起晚上7時到元朗站靜坐。

繼9月7日機場「 和你塞」後，周日（22日）再有網民發起機場「和你塞4.0」行動，呼籲香港人使用交通工具來往香港機場，進行機場交通壓力測試。香港機場管理局早前向法庭成功申請臨時禁制令，禁止任何非法或蓄意阻礙機場正常使用的人士，在機場進行任何示威或集會活動。禁制令原已於 8 月 23 日下午屆滿，機管局其後於高等法院為臨時禁制令申請延期，申請沒有任何一方反對，法官批准延長機場的臨時禁制令直至任何審訊或進一步命令。