【連儂牆】何君堯發起清潔日前夕　朗屏天橋現「君堯陰撕路」

立法會議員何君堯發起今日9.21「清潔香港行動」，號召市民清理各區「連儂牆」。由於7.21元朗站白衣人無差別襲擊民眾事件中，何君堯被拍到與白衣人握手，網上瘋傳今日會有黑社會、福建幫及愛國者鬧事。有市民連日來「積少成多」，在元朗朗屏天橋貼滿印有何君堯樣貌的A4紙，在清潔日前夕製成「君堯陰撕路」。

何君堯發起「清潔香港行動」傳出後，連日來不少元朗街坊在朗屏站對開、通往朗屏邨的行人天橋地面通道，逐步張貼印有何君堯樣貌的黑白A4紙。及至昨日深夜，地面已貼滿近900張，佔地20呎乘5呎；而天橋柱躉亦滿佈「何君堯」，總數近千張，有網民表示已形成一條「君堯陰撕路」。期間不少市民駐足圍觀，有人表示：「任踩唔嬲！」有街坊則報以掌聲回覆。

何君堯發起的清潔連儂牆活動，並無申請不反對通知書，有大律師提醒或觸犯「刑事毀壞」罪。但警方行動部警司方志堅被問及多於三人參與活動，是否已構成「非法集結」，則表示不可一概而論，只要市民和平理性表達訴求，清潔連儂牆不構成「非法集結」，並指可能有市民認為清理連儂牆，是表達訴求的一個方式。

不少街坊路過「君堯陰撕路」。（賴南秋攝）