【光復屯門公園】屯門站一時關閉　商戶拉閘　防暴警持槍入站戒備

屯門公園衛生關注組成員繼七月初發起「光復屯門公園」遊行，不滿被公園「大媽」表演滋擾，他們會在今日（21日）再發起「光復屯門公園」遊行，遊行隊伍會由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署。早上約10時半，港鐵屯門站內有港鐵職員通知商戶拉閘，需於中午12時半落閘，因為港鐵屯門站將在下午1時關閉。站內近40名防暴警員在場戒備，部分人手持長槍及盾牌。另外屯門河傍街一帶泊有十多輛警車，包括五輛俗稱「豬籠車」的警車。

港鐵表示， 由下午一時起，屯門站暫時關閉，列車不停屯門站。由下午三時起，元朗站各會暫時關閉，列車同時不停元朗站。（鄧栢良攝）

今午2時至5時「光復屯門公園」遊行

屯門公園衛生關注組早前向警方申請今日（21日）進行「光復屯門公園」遊行，但警方就遊行發出反對通知書。主辦方就遊行向公眾及遊行上訴委員會上訴，委員會最終裁定上訴得直，遊行獲批不反對通知書，但遊行時間縮短為下午 2 時至 5 時，路線不變。關注組強調「光復屯門公園」遊行的訴求為社區議題，並在7月區議會會議上有跨黨派共識。

港鐵通知商戶拉閘 警車泊河傍街一帶

今日（21日）早上約10時半，港鐵屯門站內有港鐵職員通知商戶需於中午12時半落閘，因為港鐵屯門站將在下午1時關閉。早上約11時半，港鐵屯門站出口E關閉。近40名防暴警員在站內戒備，部分人手持長槍及盾牌。另外屯門河傍街一帶泊有十多輛警車，包括五部「豬籠車」。至中午12時許，屯門警署外一帶平靜，門外有數輛警車戒備。而起點新和里公園，未有仼何警車佈防。

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港鐵表示，因應有公眾活動進行，港鐵進行仔細的風險評估，在與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，西鐵綫列車服務會於稍後時間作出調整，直至另行通知。港鐵表示， 由下午一時起，屯門站暫時關閉，列車不停屯門站。由下午三時起，元朗站各會暫時關閉，列車同時不停元朗站。

港鐵續指，視乎實際情況，基於乘客和員工的安全考慮，亦有可能隨時關閉其他車站或其部份出入口，而未能預早通知。請乘客預早計劃行程，及留意港鐵網頁、手機應用程MTR Mobile，車站及列車廣播發放的最新車務安排。我們亦會透過傳媒向公眾發放相關資訊。