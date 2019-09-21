【連儂牆】何君堯現身屯門仁愛廣場　持掃把親自掃街：最緊要和諧

立法會議員何君堯早前發起9.21清潔香港行動，批食環署執法不力，並呼籲市民明日一同清除全港連儂牆。不過何君堯於今（21日）深夜發聲明，稱為了安全起見，他們不會清理連儂牆，只會清理街道垃圾。至早上8時40分，記者發現身穿藍色上衣的何君堯聯同30多人到屯門仁愛廣場清理街道垃圾，何君堯更手持掃把，親自在公園內掃地。

（鄧柏良攝）

何君堯：最緊要和諧

何君堯昨晚突然宣佈不會清理連儂牆，他就此解釋：「最緊要和諧」。何君堯稱「清潔香港」活動目的旨在喚醒港人積極心情，「但有多人捉錯用神」，盡量避免因清理連儂牆而出現「躁動」情況。他認為「清潔香港」為一個長期活動，921是一個起步點，宣揚良好公民活動，例如呼籲吸煙者不要隨地拋棄煙頭。

何表示做任何事情都要有良好公民意識，「就算香港人加油都要清潔香港」。續指，即使政治理念光譜不同，「不代表日常生活能受到不必要破壞」。何君堯強調，「清潔香港」活動要「和和平平」，將清潔香港正面訊息宣揚。