【逃犯條例】將軍澳爆多場衝突　男童疑激光照警被捕　警射海綿彈

港鐵將軍澳站附近晚上爆發多宗衝突。晚上約11時，有不同政見市民有肢體衝突，有一名男子被打受傷。 警車趕到處理，又有兩至三名男童，疑因用雷射筆照向警員，被警員拘捕並帶上警車。逾百多名街坊到場要求警員交待，警方兩度射海綿彈及胡椒噴霧驅散。之後同場有的士被指危駛影響在場市民，被在場市民破壞，更將垃圾桶蓋塞入車箱。

一名男童疑因以激光筆照警被拘捕，之後引來大批將軍澳市民到場，要求警方交待。（網上圖片）

晚上約11時，有不同政見市民有肢體衝突，有一名男子被打受傷。男子之後自行報警，後來警車到場處理，靠泊在Popcorn商場附近。之後有兩至三名男童，疑因曾用雷射筆照向警員，被警員拘捕並帶上警車。在場有區議員及社工要求協助男童，但被警員拒絕。

防暴警至少兩度射海綿彈

逾百多名街坊之後到場要求警員交待拘捕男童事件。有大批防暴警到場，至少兩度射海綿彈及胡椒噴霧驅散。區議員陳展浚的議員助理被射中胡椒噴霧、另有一名約50歲的中年男子，肚皮射中海綿彈，經急救員治理後，二人未有送院。現場遺下兩粒海綿彈殼。

的士被指危駛被毀

混亂情況之後仍持續，有一輛的士被指先拒截區議員到警署，再高速駛離，由於當時現場仍有近百多名市民，的士高速行駛時一度造成危險，並令在場街坊極不滿。有人窮追的士百多米，在尚德邨附近將其截停。其後有數十名市民包圍車輛，並將雜物擲向車輛，有人更將車輛的後窗打破，並將垃圾桶蓋塞入車箱。車輛最後亦被放行離開。

至凌晨一時，現場市民大多散去，並轉到將軍澳警署對出聲援，現時聲援市民約有150名。現場消息指，警方最少拘捕三人，當中兩男童被帶到觀塘警署，另有一名約20歲女士被押至將軍澳警署。