【和你塞4.0．持續更新】機鐵只停香港站機場站　防暴駐青衣站　

【0900】青馬收費廣場兩邊方向巴士站均有警車駐守。 【0900】大批防暴警駐守青衣站。 【0900】機場快線上午9 時後只停香港站及機場站，每10 分鐘一班車。

機鐵只停香港站機場站，防暴駐青衣站。（網上圖片）

【0900】港鐵表示因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫服務已作出調整，直至另行通知：

• 列車服務只維持來往機場至香港站，每10分鐘一班

• 列車不停九龍、青衣及博覽館站

• 博覽館站暫時關閉

九龍站的市區預辦登機服務暫停，而香港站的市區預辦登機服務，將維持於航班起飛前90分鐘截止。港鐵職員聯同機管局人員會於香港站檢查旅客的機票及旅遊證件，呼籲市民為行程預留充裕時間。

反修例風波持續，網民發起機場「和你塞4.0」行動，到香港國際機場作「交通壓力測試」，試圖堵塞來往機場的交通。機管局8月24日獲批延長禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場及鐵路的正常使用。

機管局早前表示，香港國際機場客運大樓實施進出管制安排，只有持有將於24小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客，方可進入客運大樓範圍。

機場保安及機管局員工明天將在機場快線香港站，協助旅客檢查前往機場所需文件或證明，此為新安排。對於網上有人鼓吹他人使用虛假登機證、虛假機票進入機場客運大樓，機管局提醒相關行為有可能干犯偽造或使用虛假文書罪。機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場；旅客亦可聯絡相關航空公司，或透過機場網頁及「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。