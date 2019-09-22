【和你塞4.0．持續更新】防暴警香港站巡邏　城巴E線不入機場

【1030】兩架裝甲車、水炮車經北大嶼山公路駛入機場方向。 【1010】十多名港鐵人員在青衣站巡視防止市民跳閘。

防暴警機場巡邏。（歐嘉樂攝）

【1003】運輸署宣佈由上午10時30分起，城巴E11,E11A,E21,E22,E22A,E23,E23A號路線及龍運巴士E32,E33,E33P,E34A,E34B,E41,E42號路線往機場/博覽館方向班次，改以東涌為終點站，不進入赤臘角，停用機場及機場博覽館各車站。



另外，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。此外，警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。



運輸署呼籲市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。有關巴士服務安排的詳情，也可瀏覽各巴士公司的網站。



【1000】青衣站U2及U4樓層，大批防暴警駐守，職員著記者離去，並指樓層將封閉。



【0915】機管局表示，因應有人號召堵塞來往機場的交通，E線巴士在上午10時30分後，從市區開往機場或博覽館的班次，會縮短改以東涌為終點站；而由機場或博覽館開往市區的E線巴士，則維持正常運作。機管局呼籲乘搭巴士前往機場的旅客，盡量乘A線巴士，並留意交通消息。



【0900】防暴警員在機場巡邏。



【0900】青馬收費廣場兩邊方向巴士站均有警車駐守。



【0900】大批防暴警駐守青衣站。另有港鐵工程人員修理青衣站外閉路電視，青衣站內外有塗鴉，分別為港鐵標誌及「出賣港人」等字句。



【0900】機場快線上午9 時後只停香港站及機場站，每10 分鐘一班車。



【0900】機管局表示一號停車場現已關閉，旅客請使用公共交通工具前往機場。

機鐵只停香港站機場站，防暴駐青衣站。（網上圖片）

【0900】港鐵表示因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫服務已作出調整，直至另行通知：

• 列車服務只維持來往機場至香港站，每10分鐘一班

• 列車不停九龍、青衣及博覽館站

• 博覽館站暫時關閉

九龍站的市區預辦登機服務暫停，而香港站的市區預辦登機服務，將維持於航班起飛前90分鐘截止。港鐵職員聯同機管局人員會於香港站檢查旅客的機票及旅遊證件，呼籲市民為行程預留充裕時間。

反修例風波持續，網民發起機場「和你塞4.0」行動，到香港國際機場作「交通壓力測試」，試圖堵塞來往機場的交通。機管局8月24日獲批延長禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場及鐵路的正常使用。

機管局早前表示，香港國際機場客運大樓實施進出管制安排，只有持有將於24小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客，方可進入客運大樓範圍。

機場保安及機管局員工明天將在機場快線香港站，協助旅客檢查前往機場所需文件或證明，此為新安排。對於網上有人鼓吹他人使用虛假登機證、虛假機票進入機場客運大樓，機管局提醒相關行為有可能干犯偽造或使用虛假文書罪。機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場；旅客亦可聯絡相關航空公司，或透過機場網頁及「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。