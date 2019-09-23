【9.22示威】港鐵各車站今早重開　列車服務維持正常

記者今早重返葵芳站及青衣站查看，車站已如常開放，部份閘機及售票機則受損未能使用。

昨（22日）有網民發起「全港性交通系統評估」行動，及後演變成多區「游擊戰」，多個車站遭受不同程度破壞，部份車站更一度需要關閉。港鐵（23日）今日清晨宣佈，各個車站均重開，列車服務亦回復正常。

港鐵向車站重開 列車服務維持正常

昨日各區車站受到示威者破壞，部份車站需要關閉；港鐵於今（23日）晨5時10分宣布，昨日提早關閉的各個車站重開；同時各線列車服務，以及機場快線市區預辦登機服務，今早亦維持正常。

記者今早重返葵芳站查看，該站今早如常開放，站內部份售票機蓋上灰布暫停使用，貼有「設施被破壞，未能使用」的字句，有市民需要到顧客服務中心購票，部份入閘機亦因受損未能運作；另外，站內貼有告示指因應近日公眾活動，基於保安理由港鐵暫時未能讓乘客使用職員洗手間。至於青衣站，該站今早亦已重新開放，市民可進入站內乘車，僅有部份閘機暫停使用，青衣站運作正常。

葵芳站用滅火筒開消防喉 青衣站警民對峙

昨午三時許有市民到葵芳新都會廣場聚集，至晚上有多名示威者進入葵芳站內破壞售票機及閘機等，於現場使用滅火筒，又啟動消防喉開水，防暴警員及後到場；港鐵表示因應情況列車不停葵芳站，葵芳站暫時關閉。

另外，昨日政制及內地事務局局長聶德權，於青衣站出席活動時遭示威者指罵，離開時遭包圍其座駕；防暴警員及後到場協助其離開，示威者隨即離開，及後大批警員進入青衣站，與示威者對峙。青衣站有示威者用滅火器噴地，有消防員及後手持鉗及滅火筒等戒備，亦有速龍小隊一度走向東涌線月台；及後港鐵宣佈，因應突發情況青衣站暫時關閉，來回列車將不停此站。