【警方記者會．直播】周六日多區衝突　四名15歲以下人士被捕

過去周末，本港多區有示威活動，最後變成警民衝突，警方多次發射催淚彈驅散人群，行動中多人被捕，當中有至少4名被捕人為15歲或以下。昨日(22日)，網民發起機場「和你塞4.0」行動，到機場作「交通壓力測試」，試圖堵塞來往機場的交通。惟警方、港鐵等嚴陣以待，示威者於是轉變策略，發起「全港性交通系統評估」，沙田、太子、南昌、屯門等多區有示威者聚集，警方於秀茂坪順安道截查一輛紅巴，在車上檢獲一批頭盔、口罩及護目鏡，拘捕11名男子，年齡最細為14歲。另外，昨日於城門隧道轉車站一名15歲男童涉「盜竊」被捕，因警方在其銀包內發現兩張懷疑屬於他人的八達通卡。

周六(21日)光復屯門遊行取得警方不反對通知書，惟當遊行隊伍起步不久，警方便出動，追捕示威者等。有示威者點燃路障，試圖阻止警方前進，警方發放催淚彈、海綿彈等驅散人群，事件中多名示威者及急救人員被捕，當日一名13歲女童涉於屯門大會堂外燒國旗被捕。晚上示威者轉場往元朗，將戰火延至該區，防暴警到場清場，於大馬路一帶多次放發催淚彈，事件中多人被捕。

警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、行動部警司方志堅及新界北總區警司（行動）韋華高今日(23日)下午見記者。