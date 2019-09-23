【逃犯條例】太子道西橋下燒雜物　消防救熄火種　警驅散示威者　

【23:57】有人在太子站外吹奏牧童笛。現場只餘下小量人群在太子站外聚集；旺角警署平台仍有警員戒備。

【23:51】太子道西現場，有聚集人士在街上叫「香港人加油」等口號。

【23:37】港鐵太子站B1出口，門外近日有人擺放鮮花、香燭及貼有訴求的紙張。警員出動後，部份鮮花、香燭及紙張被人移除。待警員離開後上址，有市民返回上址出口，大叫「人地個位你都搞，折福折壽呀，有報應呀!」有大批市民協助重新整理鮮花。

【23:30】太子道西燒雜物現場，消防開喉大致將火救熄。有在旺角警署對面行人路，多名警員一度與在場人士發生爭執。一名年長的婦人，曾以國語指罵警員「共產黨的走狗」。警員則用警棍指住人群，要求她不要挑動在場人士情緒。約1分鐘後警員離開。

有人燒雜物，警員到場驅散。(王譯揚攝)

反修例浪潮持續，今晚繼續有示威者於太子站近旺角警署出口聚集，晚上約10時已有數十名示威者，部分人在太子站出口燒衣，亦有人於旺角警署外高唱與抗議警方有關歌曲、照射鐳射光及責罵警員，有警員在報案室及樓上位置戒備，另有一名防暴警察持長盾及長槍在門外戒備。

晚上約11時，現場聚集逾百名示威者，聚集在太子道西，其間一名黑衣示威者將一袋疑玻璃碎丟向警署外水馬。警方於警署2樓分別舉起黃旗及藍旗，指在太子道西聚人群正參與集法集結，要求他們離開，否則使用武力，其後一度舉起橙旗及舉旗。約10分鐘，多輛警車由彌敦道駛向尖沙咀方向，示威者見狀四散。其後有示威者於彌敦道與太子道西交界橋底燃燒紙皮、雜物，火光熊熊，懷疑一條連接天橋排水管被波及起火，濃煙從天橋冒出。大批持盾警員衝向起火現場進行驅散。消防員到場開喉灌救。