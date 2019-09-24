【逃犯條例】城市大學黑衣人噴漆釀糾紛　保安稱被胡椒水噴面襲擊

香港城市大學邵逸夫創意媒體中心發生襲擊案，凌晨5時許保安發現數名身穿黑衣人士在外牆噴漆，於是上前了解。期間保安稱被胡椒水噴面襲擊，黑衣人事後向九龍塘港鐵站逃去，保安報警求助。

探員到城市大學了解襲擊案。（黃偉民攝）

九龍塘達康路18號香港城市大學邵逸夫創意媒體中心凌晨5時許發生襲擊案。保安發現數名人士在外牆噴漆，於是上前了解。據稱數名人士身穿黑衣、戴口罩、鴨嘴帽。期間該名女保安稱被胡椒水噴面襲擊，部分水劑入眼，報警求助，她需要送院。

探員到場調查，翻查閉路電視發現至少4人涉案，黑衣人事後向九龍塘港鐵站逃去。記者現場所見，建築物外牆被噴上「光復香港 時代革命」、「抹一噴十」等至少八組字樣，部分位置先前有白油覆蓋。

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城市大學數度發生因修例風波釀成的糾紛，6月14日香港城市大學學生會「城市廣播」指，有城大學生在AC2的5樓，列印反修例的單張時，遭保安沒收，保安回應同學質疑稱，在城大不准印非學術及宣傳單張，並要求抄低學生證資料。

在7月23日，報稱保險經理的32歲操普通話男子王錫釗，涉在城大撕毀民主牆上反對《逃犯條例》修訂案的海報，並推倒民主女神像，被控一項刑事毀壞罪，被判罰款2000元。