【奪命車禍】深水埗老翁疑衝紅燈遭九巴撞斃　司機涉危駕被捕

今早深水埗發生奪命車禍！上午九時半長沙灣道與南昌街交界，一名八旬翁疑衝紅燈，被一輛九巴撞倒，送院後證實不治；警方目前正在調查事件，九巴司機涉危駕被捕。 九巴表示，已派員到醫院慰問死者家屬，並會配合警方調查。

老翁衝紅燈被撞 地下遺血跡

今早（24日）深水埗發生交通意外！長沙灣道與南昌街交界，一輛巴士意外撞倒一名老翁，巴士車頭擋風玻璃碎裂，老翁頭部受傷昏迷，地下遺下血跡及麵包等物品。警方及救護車接報後到場，將出事現場封鎖調查，受傷老翁則送往醫院治理，及後證實不治。現場消息指，事發時老翁疑衝紅燈過路，期間巴士駛過撞倒老翁。

司機涉危駕被捕

警方表示，今早9時20分深水埗發生致命交通意外，意外中一名83歲馮姓男子死亡；事發時一名47姓陳歲司機駕駛一輛巴士，沿長沙灣道往旺角方向行駛，當駛至長沙灣道與南昌街交界時，據報撞到該名八旬翁，男子頭部受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，約11時許證實死亡。

涉事巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他已獲准保釋候查，須於十月下旬向警方報到。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

九巴：會配合警方調查

九巴表示，今晨九時許，一輛由屯門開岀的58X線九巴，駛至長沙灣道近南昌街，碰到一名懷疑衝燈的男途人，傷者送院後不治。九巴已派員到醫院慰問死者家屬，並會配合警方調查。