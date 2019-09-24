【旺角唐樓火警】起火單位嚴重焚毀　鄰居聞巨響半夜急逃生

今日凌晨旺角新填地街一棟唐樓突然起火，期間傳出多下爆炸聲，逾四十人需要疏散。記者今早重返現場，起火單位嚴重焚毀，窗戶等物燒剩支架；起火單位住戶關伯表示，以往一直未有聞見家中怪聲及怪味，懷疑因電線斷路引起火警，「燒曬啦！乜嘢都冇啦！」他表示火警期間僅得胞弟在家中，胞弟逃生後現時不知所終。 鄰居則表示事發時聞見數下巨響，欲到走廊逃生，但走廊冒出大量燶煙，「一出房就聞到火燭味」，指「住咁耐都未試過」。

起火單位嚴重焚毀。（鄧詠中攝） 起火單位嚴重焚毀

記者今早重返現場查看，起火單位多處堆滿雜物，單位嚴重焚毀，現場多處熏黑，窗戶及碌架床燒剩鐵枝，天花板剝落；另外，亦有木製傢具嚴重損毀。

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關伯直指「燒曬啦！乜嘢都冇啦！」（鄧詠中攝） 胞弟逃生後不知所終 住戶：死慳死抵乜都燒曬​！

居於起火單位的73歲關伯表示，自己與弟弟一起居住於上址四十多年，起火時僅得七旬弟弟獨自留在家中，自己聞消息便立即趕回家，但到場時單位已焚毀。他續指，以往一直未有聞見家中怪聲及怪味，「一路都平平安安」，相信因電線斷路而起火。他直指「燒曬啦！乜嘢都冇啦！」自97年前便沒有工作，「死慳死抵乜都燒曬，乜都冇曬！」希望有義工可幫忙清走燒毀的物品。另外，他又指單位原本養有的兩隻貓現時因單位遭焚毀，已交給愛協處理。 另外，關伯又表示，鄰居指發生火警時弟弟便離開，弟弟現時不知所終，「唔出聲走左去，唔知去咗邊」、「驚起上嚟走咗出街，未返嚟」。關伯續指，身材肥胖，沒有帶眼鏡，走路時駝背，另外其弟患病，近日由葵涌醫院岀院，已將情況告知警方。

關太兒子則表示，事發時正打算睡覺，「一出房就聞到火燭味」。（鄧詠中攝） 鄰居聞巨響逃生 走廊冒濃煙

鄰居關太表示，已居於上址十多年，聽到「嘭嘭聲！」、「一出嚟（走廊）已經充滿煙，呢到（走廊）走唔到」本來想返回屋內，後來有鄰居表示可從後樓梯離開。關太指，平時有起火單位住戶打招呼，住戶的胞弟行動不太方便，出街主要購買日常用品，對於火警後其胞弟失蹤感到匪夷所思。她又指，電掣定期會有人員到場檢查。 關太兒子則表示，事發時正打算睡覺，聽到外面有雜響，「一出房就聞到火燭味」出門便見濃煙冒出。他指已居上址近三十年，以往未曾出現電線斷路等事件，事發後便立即由後樓梯離開，期間聽見數下「爆炸聲」。對於火警發生，他直言「都驚，住咁耐都未試過」希望盡快查清事件。



唐樓凌晨起火 警列「縱火」案處理

今日凌晨旺角新填地街一棟唐樓突然起火，逾40人疏散到地面，消防到場後將火警救熄，認為起火原因有可疑，警方將案件暫列「縱火」案處理。