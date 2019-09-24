【逃犯條例】《逆權公民》全港放映會　見證南韓人民成功爭取民主

連月來香港各區均有市民自發舉辦放映會，播放有關抗爭運動、爭取民主的紀錄片及電影。繼早前社區放映會播放烏克蘭示威紀錄片《Winter On Fire: Ukraine's Fight for Freedom》（凜冬烈火：烏克蘭自由之戰），今日民間舉辦「9.24 逆權公民遍地開花放映會」，首次於社區播放南韓人權電影《1987逆權公民》，由傍晚6時半至8時半，於港九新界包括中環、西灣河、黃大仙、觀塘、沙田、荃灣等，均有放映會。

《1987逆權公民》講述1987年6月於南韓發生的民主運動。當年一名參與學運的21歲大學生被警方拘捕，警方以水刑逼供令大學生窒息死亡，時任總統全斗煥政府封鎖消息，但在檢察官堅持驗屍、醫生不肯簽名捏造死因、驗屍官堅持道出真相及記者堅守崗位報道的情況下，事件得以曝光。事件引起南韓全國大規模的民主抗爭運動，至6月9日延世大學一次示威中，大學生李韓烈被警方發射的催淚彈直接擊中後腦重傷不治而亡，事件直接令6月民主運動進一步激化，由6月10日至26日期間，全南韓共有2145個示威，超過830萬人參與。同年6月29日全斗煥政府宣佈修憲，恢復總統和國會的直接選舉，確立了沿用至今的公民直接選舉總統制。南韓人民完成了一場成功的民主革命。