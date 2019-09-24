【示威現場】逾百市民再聚集旺角警署　防暴警閘內戒備

《逃犯條例》修訂爭議持續，連場示威引發警民衝突，其中因831太子站防暴及速龍小隊衝入月台及車廂，揮警棍及噴胡椒噴霧多人受傷，至今多日有大批市民及示威者於太子站B1出口及旺角警署聚集抗議。 今晚再有近百名市民於旺角警署外聚集，市民包括於太子站B1出口及警署外範圍點洋燭及撒溪錢，又高叫口號及指罵警員，防暴警員於閘內戒備，又一度高舉藍旗警告市民離開。

晚上9時許，逾100名市民於太子道西警署對開，及彌敦道行人路位置聚集，有市民以鐳射光及電筒照向警署外牆，警方一度舉起藍旗，警署二樓露台一名女警以揚聲器警告在場人士正參與非法集結，請立即離開，在場人士報以噓聲。另外於警署正門平台警方以強光燈照向街外。一名女子帶同牧童笛，於警署外吹奏最近被網民改編歌詞的歌曲《有隻雀仔跌落水》，在場人士不時唱和。

一名外藉警官曾於警署水馬陣內位置視察，其後又返回警署內。原於警署外聚集的市民現時後退至近太子站B1出口外，有人帶同白花到場，放置於站外位置。至晚上11時，太子站B1出口仍有數十名市民聚集，不時向警署方向高叫口號包括「721唔見人」等，另外於彌敦道對面行人路亦有市民聚集，現場氣氛相對早前平靜。