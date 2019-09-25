海關拘兩南非籍機組人員　涉運逾2,000萬元可卡因抵港

疑收藏毒品的黑色膠袋。(海關提供圖片)

香港海關表示，近日於香港國際機場進行代號「紅心」的專項執法行動，加強打擊經旅客及工作人員通道進行的跨境販毒活動，並於九月二十二日、及九月二十四日兩天，檢獲共約18.3公斤懷疑可卡因，估計市值約2,370萬元。行動中，有兩名機組人員被捕。海關指，今次是海關於過去十年破獲最大宗涉及機組人員的販毒案件。

海關機場科人員於九月二十二日，檢獲約12公斤收藏於兩個黑色膠袋的懷疑可卡因。跟進調查後，於九月二十三日在尖沙咀一酒店內拘捕一名39歲懷疑涉案女子；另外，海關機場科人員亦於昨日(九月二十四日)檢獲約6.3公斤、收藏於一個黑色膠袋的懷疑可卡因，並拘捕一名35歲懷疑涉案男子。兩名被捕人士已各被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日（九月二十六日）在西九龍裁判法院提堂。

經初步調查，海關相信檢獲的懷疑可卡因來自非洲。海關指，「紅心」行動仍然繼續。據知，涉案男女機組人員為南非籍人士。海關續指，將繼續根據風險評估和情報分析策略，於機場旅客、工作人員及貨運渠道堵截毒品流入。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。