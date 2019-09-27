【9.21元朗示威】小黃衫家屬：有血有肉非object　勿因仇恨失理性

上周六(21日)元朗發生警民衝突，防暴警於內街搜捕出動清場，拘捕一名「守護孩子行動」的成員小黃衫（化名）。網上有片段拍到，該名男子被防暴警包圍，身旁的警員疑用腳踢向他，惟小黃衫當時疑失去意識。警方其後回應指，只見警員踢「黃色物件」（Yellow Object），但該片段並不清晰，不知道這是甚麼物件。 小黃衫的弟弟於連登（LIHKG）發文交代指，他已於周一獲保釋，但傷痕累累，「當務之急係先治療同休息」，並反駁警方「黃色物件」的說法，稱哥哥只是普通人「佢無權無勢，但唔等於賤如死物，佢有血有肉，唔係一舊（嚿）object﹗」警方曾指，當晚在鳳攸北街截查兩人，同時有一名48歲男子涉襲警被捕。

小黃衫傷痕累累 需接受治療、休息

「守護孩子行動」捕成員小黃衫的弟弟借用朋友帳戶於連登討論區發文，代哥哥報平安。小黃衫於周一獲保釋後，家人才「鬆一口氣」，惟他傷痕累累，當務之急係先治療同休息，所以其他野暫時未諗住。對於警方以「黃色物件」（yellow object）形容哥哥，他指：「我哥係普通人，普通到無輪既草根階層，佢無權無勢，但唔等於賤如死物，佢有血有肉，唔係一舊（嚿）object﹗」

家屬：不要因仇恨而失去理性

弟弟指，小黃衫心地善良，經常照顧身邊的老弱幼小；跟「守護孩子」的同路人一起協肋很多人，亦很愛錫陳伯黃伯，「佢唔單止係人，仲係一個值得尊重既香港人！我地以佢為榮！」續指，明白小黃衫的遭遇令大家憤怒，但他不想大家因仇恨而失去理性，變成目中無「人」，「即係變成自己最憎果種人，千祈唔好中計呀﹗」。他於文末感謝港人對小黃衫的支持，使他不會孤軍作戰，「一家人在此含淚感激」，並以「香港人加油！」作結。

「好鄰舍北區教會」在Facebook專頁，確認這篇連登帖文由「小黃衫叔叔」家屬發出，「大家不妨聽聽他們的心聲呀」。

小黃衫於後巷位置疑被防暴警用腳踢。（網上片段截圖）

警方：片段「very unfocused」才用黃色物件」形容

周一（23日）警方於記者會上回應事件，新界北總區警司（行動）韋華高指有影片見到警員在踢一件「黃色物件」（Yellow object），但他們不知道這是甚麼物件。韋華高表示，網上有另一段較清楚的片段，拍攝到整過件過程，片段見到警員沒有襲擊任何人，因此並不知道踢人片段來源及始未。續指，網上流傳片段是「out of focus」（失去焦點），不能見到是人？是背包？還是背心，他解釋，因為網上所見到的片段「very unfocused」(非常不對焦)才會用「黃色物件」形容。現時四處均有攝影機，韋華高不認為警員會如此愚蠢，在眾目睽睽下襲擊一個受到關注的人。

為安全、私隱才帶入後巷搜身調查

警方指，當晚在鳳攸北街截查兩人，同時有一名48歲男子涉襲警，由於現場有人叫囂及衝擊警方防線，為安全及私隱起見故將他們帶入後巷搜身調查，發覺截查的兩人無可疑後就釋放，涉襲警的被捕人報稱不適，送院期間清醒。

家屬回應全文