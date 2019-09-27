【逃犯條例．直播】數千人出席關注新屋嶺人權集會　警﹕暫停使用

新屋嶺問題備受關注，網民發起今（27日）「聲援及關注新屋嶺被捕者人權集會」，在愛丁堡廣場舉行。修例風波以來，部分示威者被拘留於文錦渡新屋嶺拘留中心，傳出8月11日尖沙咀、銅鑼灣衝突被捕人士，被帶往於新屋嶺拘留所後疑似被暴力對待，及以被捕人會見律師受阻等。特首林鄭月娥在社區對話會中亦特別指出，新屋嶺拘留中心不是常設的拘留中心，警方已不再使用新屋嶺拘留中心。警方在今日的記者會上亦表示在行動中會暫停使用新屋嶺。

【2021】現場人士鼓掌，李安然指知道大家的掌聲及歡呼聲是給予所有的義務律師，現場大叫「律師，加油！」李指會提醒其他義務律師重溫今晚片段。

【2012】法政匯思召集人、大律師李安然表示，明白新屋嶺事件令人關注，但他指警察濫權情況不止在新屋嶺內發生，希望大家亦會關注其他地方發生濫捕、濫權事件。他指8月12日未到上午9時，他到達新屋嶺範圍，被警方要求在接駁新屋嶺及公路的一條小路等待，至12時才可以見到被捕者。他曾多次提供被捕者名字，要求接見，但被警方拒絕。新屋嶺內只有一個接見室及一個茶水間，警方指已被其他律師使用，但由於他認識這些律師，他們指已見完被捕者，警方亦向他們稱可供等待的律師使用，李向警方反映卻仍被拒絕見被捕者。而他進入新屋嶺後，發現不止只有兩個房間，他亦提出可以同時見多名被捕者，警方其後安排一個囚室予律師見被捕者。律師希望盡快見到被捕者的原因，第一是被捕者如果受傷可盡早被安排送院，第二是擔心被捕者被屈打成招。他指有被捕者在未見到律師是已錄口供，認為此情況不理想。他亦提醒被捕人士面對警方拘捕時要注意的事項。

【2009】大會司儀表示，民航處通知鐳射筆會照到天上飛機，影響航空安全，呼籲在場人士停用。現場人士默站，為新屋嶺受傷人士致意。現場所見，出席集會的人數近數千人。

【1955】司儀指昨日林鄭在見面會上表示已知道警方會停用新屋嶺，但他們要求警務處處長宣佈停用新屋嶺，而且更重要的是傷害已經造成，在新屋嶺受傷的人不會只接受停用新屋嶺，而是要為他們討回公道。大會並播放新聞片段，受訪者講新屋嶺內情況。

【1949】司儀Victoria宣布集會開始，並播放關於新屋嶺人權關注組片段，指「新屋嶺」在今個夏天成為大家不會忘記的地方，54名被捕人士中31人受傷，6人延誤送院，部分義務律師指被警方阻撓。片段批評警方不披露執法過程。成立關注組目的是為扣留在新屋嶺被捕人士討回公道、要求警方停止帶被捕人士至新屋嶺、要求警方披露所有在新屋嶺的被捕個案、譴責警方阻止議員、律師進行新屋嶺接觸被捕人士。

【1935】大會表示，龍和道進入廣場的通道已塞滿人滿，呼籲在場人士騰出空間。大會亦表示集會即將開始。集會開始前，出席人士不斷演奏及高唱《願榮光歸香港》。

【1930】現場已有近千人聚集，眾人亮起手機閃燈。

【1907】距晚上7時半開始集會的時間尚餘約半小時，現場已開始有人聚集，並有人高叫口號。現場仍掛有大型黃色橫額，上面寫有「光復香港，時代革命」。

警察公共關係科總警司謝振中今日在警方記者會上表示在行動中暫停使用新屋嶺。(余睿菁攝)

警察公共關係科總警司謝振中今日在警方記者會上指，打鼓嶺分區轄下新屋嶺拘留中心在1979年落成，設施、保安、保障犯人私隱安排皆符合警隊有關政策要求。一般而言，新屋嶺拘留中心平日只用作拘留非法入境者，未來警方會繼續保留新屋嶺拘留中心處理非法入境者的用途。

自六月初反修例行動開始，警方四次使用新屋嶺拘留中心作臨時扣留中心用途，處理行動中被捕人士，分別在8月5至7日、8月11至13日、8月25至26日以及9月1至2日，四次行動中，最多一次處理75名被捕人。警方因以下原因，將新屋嶺拘留中心用作臨時扣留中心，原因是要處理大量被捕人士，個別警署不足以應付被捕人數、市區情況太混亂、市區警署及羈留設施受到不同程度的襲擊。他強調，如果沒有暴徒違法，警方根本不用執法，而沒有大規模拘捕，根本沒有需要使用新屋嶺拘留中心作臨時扣留用途。但警方留意到，使用新屋嶺拘留中心作臨時扣留用途引起公眾不少揣測，亦有不少不實及沒有證據的指控，因此警方在9月2日後沒有再在新屋嶺拘留中心設臨時扣留中心。他強調，新屋嶺拘留中心在整體保安及私隱保障符合政策要求，在新屋嶺內警方亦有確保被捕人士的權利得到保障。

他表示，警方在行動上暫停使用新屋嶺拘留中心，並非因為失實、沒有證據的指控，而是公眾對此地方作大量揣測，以及設施偏遠可能帶來的不便，故行動上暫不考慮再使用此地方。