【警方記者會．直播】16歲仔涉縱火　九月起207學生涉示威被捕

臨近十一，民間人權陣線及網民再度發起多項示威活動，其中民陣9.28添馬公園的「雨傘運動928鎮壓5周年」集會已獲批不反對通知書，10月1日的「沒有國慶只有國殤」遊行亦正在申請。另外，9月29日會有「全球反極權遊行」及9月30日會有全港三罷活動。 警方今日下午4時會舉行記者會，警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、行動部警司方志堅及中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇，以及消防處助理消防區長（危害物質）伍顯華皆會出席。

【16﹕32】記者就新屋嶺兩宗投訴作查詢。又提及監警會會重點檢視新屋嶺情況，公眾亦對新屋嶺的指控指濫權及欠透明度，追問警方當初送去新屋嶺是否錯誤決定。譏振中指，新屋嶺合乎數方面標準的羈留設施，包括設施、保安、保障私隱安排上，與其他羈留設施無異。當日安排被捕人士送至新屋嶺作臨時羈留，他認為當日決定沒有問題，最大原因不是羈留設施出現問題，而是有好多失實指控，即使警方多次澄清，仍有大量人作指控。至於兩個投訴，詳細內容不便透露，但一個是「須知會投訴」，由相關律師提供，涉及會見疑犯的程序；另一個是「須知會投訴」，是第三者的投訴，指看電視指有人被打的投訴。

另外，記者問及三名未成年人士在8月29日深水埗警署外被捕，年齡介乎13至15歲，警方申請保護令。而今日裁判官指不用申請保護令。而15歲被捕少女被指控身藏鐳射筆及防毒呼吸器，代表律師指指控錯誤，事實是小電筒及口罩，事件是否反映警方濫捕，及試圖以保護令限制年輕人的人身自由。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方根據《保護兒童及少年條例》第231條關於照顧及保護令，警方發現被捕人士年紀輕，例如少年、兒童，而需要受到照顧，例如被襲擊、虐待、忽略，又或者不失控制的程度令本人或其他人受傷害，亦會申請保護令。警方不是在今次行動才有此做法，過往見到夜青、家人忽略照顧的人士，被警方拘捕或截獲時，亦會申請保護令。警方不是以申請保護令去懲罰他或其家人，純粹為其福祉、福利。由法庭決定是否需要將他羈留在收容所中令其福利得到保障。如果法庭認為不需要，即父母可以或需要照顧此人士。他強調，警方不是以保護令懲罰被捕人或其家人。

民調顯示警民衝突及不信任的問題愈見上升，有無管理層需要負責任，及如何重建警民關係。謝振中表示，留意到近日市民在不同平台或近日的民調，反映對警方的看法。警方近月在大型暴力事件，或大家視法律如無物去到處違法的情況時，警方有責任進行執法行動。對前線警員經常受到市民辱罵、衝擊，以及網上有大量失實的指控，令市民對警隊信任有所影響，警方感到非常無奈。過去，警方一直有留意本地民調，亦有留意外國調查，2018年至2019年其間，警方在本地及外地調查中，香港警隊得到高度評價，這些評價、肯定及認同，並不單止於擁有高質素的警務人員，亦是香港有完善的法律制度，警隊中亦存在嚴謹內部守則及內部訓練，以及有一套完整、恆之有效的監測警方機制。在種種機制及警員，令警隊在多年來，甚至至2018年至2019年有很高的認同，到此刻亦沒有改變。過去三、四個月，香港比較動盪的日子，警隊仍每一天進行日常工作，罪案調查、管理交通、處理警民關係的工作，工作如舊，過去半年香港的整體罪案數字，警隊仍然協助維持低水平，亦是過去40多年來其中一個新低。無可否認，過去三個月，社會出現不同公眾活動，好多演變成暴力事件，衝擊香港法治，香港生活的設施，是史無前例，警隊亦需面對一個巨大、前所未有的挑戰。

警員由做警察的第一天已沒有選擇，遇到違法、暴力事件，唯一可以做便是面對及執法。他明白近日出現大型違法事件、大型暴力事件，會令部分市民對警隊工作有質疑。尤其是出現大量抹黑，大量假消息、假新聞，會影響市民令警隊的觀感，亦會動搖他們對警隊的信心。警方有留意相關民調及市民對警隊現時的看法，警方對坊間所有理性的批評，必定願意接受及會聽到，未來日子會根據他們的意見，作出改善，希望盡快得回市民對警隊的認同。

警察公共關係科總警司謝振中。(余睿菁攝)

【16﹕24】謝振中作總結指，任何形式的縱火，甚至使用汽油彈傷人，是非常嚴重的罪行，可以被判處終身監禁。警方留意到有暴徒美化縱火或掟汽油彈的行為，而在過去的公眾活動中，亦愈來愈多縱火及掟汽油彈的案件。例如8月31日，暴徒在一日內掟逾100個汽油彈。止暴制亂，保持香港的繁榮安定，除了是警方的工作，亦需要大家的合作。警方會盡力協助市民和平布序表達意見，但如果有違法事件，警方必定會調查，將犯法的人繩之以法。警方亦會繼續維持公眾治安，確保公眾安全，在公眾秩序受滋擾時，作出相應行動及部署。

【16﹕21】消防處助理消防區長（危害物質）伍顯華表示，近日網上流傳示威者可能會使用危險的化學品，例如鏻粉、鎂粉或氯氣彈，不當使用化學品會對人體造成嚴重傷害。故此，消防處提醒示威者要顧及所有人員的安排，切勿在示威中使用危險化學品。基於化學品具有不同的化學特性，包括易燃、腐蝕性、毒性，如果市民沾染到此類化學品時，應第一時間將受污染衣物除去，並在可行情況下，以大量清水由頭到腳、由上而下作清洗。如果大家在室內嗅到刺激性氣體，應盡快離開及前往室外地方。如果在室外地方聞到，則應該循上風位置盡快離開現場，在有需要時尋求醫療協助。示威人士亦應該停止投擲汽油彈或縱火行為，其他市民亦要遠離相關區域，保持警覺性及不要圍觀，時刻注意安全。如果有人被燃燒彈波及，以致身上或身體著火，要立即停下及蹲下，以手保護面部，並在地下滾動，直至火警熄滅為止。如果現場有相關滅火筒或毛毯，亦可以用作滅火之用。如果有受傷皮膚，應用大量清水清洗，如果的話以敷料及保鮮紙包傷口，減低感污機會及盡快送院治療。

【16﹕17】中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇就明日（9月28日）在港島中區舉行的公眾集會講警方安排及作出呼籲。警方早前接獲一個團體的通知，得悉計劃明日在港島中區舉行集會，地點為添馬公園，入紙通知的人數為1,000人。警方與主辦單位進行的準備會議，以及作審慎風險評估後，警方不反對他們舉辦集會，並在昨日（26日）亦向主辦單位發出不反對通知書。

當日警方會作出適當安排，協助參與集會的人士到達及離開的安排。就近日情況，希望當日參與人士大幅參加或有所不同時，希望主辦單位及早與警方聯絡，讓警方及早與主辦單位商討有關協助人潮管理的情況。警方一向尊重市民參與集會及遊行的權利，而一貫協助市民進行和平的公眾集會，並同時有責任確保公眾安全、公眾秩序及保護其他人的權利自由。警方見到過去三個月有暴力示威者大肆破壞公物，部分發生的地點在今次集會附近，甚至有不同政見市民言語間被襲擊。他提醒參與集會人士，不論參與集會活動其間，以及集會前後，同樣有責任確保有秩序參與今次活動，不應作出任何損害公眾安全、公眾秩序的行為，例如堵路、阻礙緊急通道等。對於違法、刻意破壞公共秩序、公共安全的行為，見到時切勿參與，警方必定會即時介入及進行搜證，並追究相關刑事責任。警方會在現場設置揚聲裝置，配合人流管理措施，希望市民、大會糾察會遵從指示，以和平及理性的方法表達訴求。若不幸有危險事情發生，呼籲在場人士盡快離開有危險的地方。如果集會出現混亂、暴力、無法控制的情況下，主辦單位需要配合警方現場評估及安排作適當的呼籲，甚至終止集會。警方見到，除了活動外，網路上、社交媒體上，有不同人士或組織呼籲舉辦不同的公眾活動，警方提醒，超過50人的集會及超過30人的遊行，需要根據《公安條例》向警方申請不反對通知書，警方會作出相應安排，以確保公眾活動可以和平進行。

【16﹕10】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥報告及比較6月初至今的被捕數字。6月初至今警方共拘捕1596人，由6月初自8月31日前，被捕人數為1046人，當中257人為學生。9 月1日至27期間，警方共拘捕550人，當中207人為學生。江永祥表示數據顯示開學後學生被捕比例上升，警方專重市民言論及集會自由，但提醒年輕人如因衝動干犯罪行而留有案底，將影響一生。江永祥稱「世界上是無火魔法師的，見到的就只有縱火狂徒。」警方於上周末在旺角警署外拘捕一名16歲男子，現已被警方已縱火罪檢控。

警方於9月23日，於屯門及沙田共拘捕4人，包括3男1女，年齡由16至48歲，涉嫌藏有攻擊性武器、藏有物品可作非法用途及藏有腐蝕性物品。9月24日，警方於旺角及沙田共拘捕15人，包括12男3女，年齡由14至31歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及刑事毀壞等。

藏有物品可作非法用途及藏有腐蝕性物品。9月25日，警方於沙田拘捕1男1女，分別16及17歲涉嫌非法集結及襲警。9月25日，警方於元朗拘捕名19歲男子，涉嫌藏有物品可作非法用途及縱火。

警方上周末於屯門以涉嫌侮辱國旗的13歲女子，今早於屯門裁判法院提堂。警方於8月29日拘捕一名男子，他涉嫌於7月13日干犯非法集結及襲警，並於今早在粉嶺裁判法院提堂。共2名警員於9月25日分別於沙田及大圍的拘捕行動中受傷。過去一周期間，警方無使用任何彈藥。

警方就網上不實指控作澄清，指對匿名指控極有保留，並請有證據人士作出舉報。警方就針對警方的嚴重性侵指控，再次作出否認。江永祥就近期有市民就自殺案件質疑警方，又指控死者為警方殺死，並指警方沒有好好進行調查工作，江永祥嚴正否認有關指控。江永祥指造謠者不負責任，是極自私的行為，亦對死者及家人絕不尊重。

江永祥就昨晚行政長官社區對話中，一名女發言者被人質疑為警員，江永祥指該女子並非現職警務人員，已於數年前離職，曾任職輔警。並指警務人員亦有公民權利，參與社區活動。

【16﹕01】警察公共關係科總警司謝振中交代新屋嶺拘留中心情況，打鼓嶺分區轄下新屋嶺拘留中心在1979年落成，設施、保安、保障犯人私隱安排皆符合警隊有關政策要求。一般而言，新屋嶺拘留中心平日只用作拘留非法入境者，未來警方會繼續保留新屋嶺拘留中心處理非法入境者的用途。

自六月初反修例行動開始，警方四次使用新屋嶺拘留中心作臨時扣留中心用途，處理行動中被捕人士，分別在8月5至7日、8月11至13日、8月25至26日以及9月1至2日，四次行動中，最多一次處理75名被捕人。警方因以下原因，將新屋嶺拘留中心用作臨時扣留中心，原因是要處理大量被捕人士，個別警署不足以應付被捕人數、市區情況太混亂、市區警署及羈留設施受到不同程度的襲擊。他強調，如果沒有暴徒違法，警方根本不用執法，而沒有大規模拘捕，根本沒有需要使用新屋嶺拘留中心作臨時扣留用途。但警方留意到，使用新屋嶺拘留中心作臨時扣留用途引起公眾不少揣測，亦有不少不實及沒有證據的指控，因此警方在9月2日後沒有再在新屋嶺拘留中心設臨時扣留中心。他強調，新屋嶺拘留中心在整體保安及私隱保障符合政策要求，在新屋嶺內警方亦有確保被捕人士的權利得到保障。

就過往行動上，在新屋嶺設立臨時扣留中心，他補充指第一，留意到傳媒報導及網上消息就新屋嶺臨時扣留中心有不同指控，包括女被捕人被侵犯及被捕人在內被打，警察投訴科至現時共接獲兩個涉及新屋嶺臨時扣留中心的投訴，與性侵沒有關係。他重申，不少指控沒有理據，亦不真實，警方亦多次澄清。暫不考慮在新屋嶺設臨時扣留中心，與這些失實指控絕對沒有關係。

第二，新屋嶺拘留中心位置偏遠，而且行動中要處理較多被捕人士，處理時間一般較平時時間為長，可能因為此安排令被捕人士及律師有所誤解。

第三，警方強調不論使用什麼地方作拘留，都一定會按既定程序處理，確保被捕人權利。被警方羈留人士有多項權利，例如在不對調查工作及司法程序造成不合理延誤或影響下，可享有尋求法律支援的權利；被羈留人士亦有接受診治的權利，當被羈留人士要求，或值日官認為被羈留人士因患病或受傷需要接受治療時，值日官會盡快將該人送去最就近的公立醫院或診所。為令被羈留人士更了解自己的權利，所有被羈留人士都會被警方拘捕後獲發一份通知書，清楚解釋其享有的權利。

警方不論使用什麼地方作拘留，都會以同樣既定程序處理，確保被捕人權利。警方在行動上暫停使用新屋嶺拘留中心，並非因為失實、沒有證據的指控，而是公眾對此地方作大量揣測，以及設施偏遠可能帶來的不便，故行動上暫不考慮再使用此地方。警方重申，新屋嶺拘留中心的指控很多，但全部沒有根據、不真實、混淆視聽。就警察投訴科接獲的相關投訴，警方必定嚴肅跟進調查。