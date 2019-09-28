【盧覺強翻案】繪圖工具尋軌跡　港版伽利略兩證據助老司機脫罪

68歲老司機黃先生去年在跑馬地駕車，其間欲轉線前行，於是按照四十多年駕駛經驗行事，照常打燈停車讓車，突然間一輛私家車從後撞上來，事後黃生惟有報警求助，他認為一切遵照交通規則，道理應在自己一方，豈知事後卻被控告不小心駕駛。黃先生大呼冤枉，其妻要為夫取回公道，遂找上有「港版伽利略」之稱的工程師盧覺強申冤。盧覺強仔細檢視事發時的照片，再利用繪圖工具「蛇尺」尋找路面白線的軌跡，終證明黃先生車輛並無過線，得以脫罪。

盧覺強示範如何使用繪圖工具蛇尺尋找白線間的軌跡。 （鄧栢良攝）

事主轉線前打燈停車 後車突然撞上

事主黃先生憶述，交通意外的案發地點在港島黃泥涌道188號對開位置。去年12月11日下午1時半，黃先生駕車由禮頓道轉入黃泥涌道向南行駛，途至黃泥涌道188號時，黃先生發現前方有多輛汽車停泊路旁，妨礙行車，於是他打右燈嘗試右轉入二線繼續行車，當時他從倒後鏡觀察有後車駛近，遂停車等待後車駛過才轉線。第一輛駛過後，竟有一輛白色私家車突然撞上來，結果導致黃先生車輛的右車頭受損，而白色私家車左邊車身則留下一道兩米長的痕跡。

盧覺強用模型車重組事發情況。 （鄧栢良攝）

按照交通規則駕駛 豈料被控「不小心駕駛」

事發後，黃先生與白色私家車司機各自下車拍照紀錄現場情況，以及報警求助。由於黃先生並無行車紀錄儀，只向警方交代意外過程，其後再獲安排到警署錄取口供及提交照片。黃先生當時認為，自己轉線前已預先打右燈，又停車等待後車駛過，過程足足有十多秒，一切按照交通規則，道理應在自己一方，「我以為停咗車係大晒」，故此更要求警方在附近盡快尋找閉路電視錄影。

賠錢事小 公道事大

豈知錄口供後不久，黃生收到警方通知，疑因車輛過線，而被控不小心駕駛。黃生及黃太頓感不忿及冤枉，黃太直言黃生駕車多年，以往也曾遇過交通意外，惟絕不會推卸責任，「一撞車就知道自己啱定唔啱，如果唔啱，整咗幾錢我嚟俾錢你，我哋好大方。」但想不到今次會被控告，黃太坦言曾有警察朋友建議他們認罪了事，「佢話算啦，罰1500蚊啫」，但黃生黃太卻認為公道要緊，不肯賠錢了事，「唔係1500蚊嘅事，係啱同唔啱嘅事！」

盧覺強示範如何使用繪圖工具蛇尺尋找白線間的軌跡。 （鄧栢良攝）

為求公道 事望太太尋找「港版伽利略」

為求公道，黃太隨即向相熟的律師求助，希望取回公道。當時該名律師說道：「有一個港版伽利略，如果係你啱，你搵到佢一定尋冤得雪。」黃太於是尋找「港版伽利略」盧覺強的下落，最後透過香港驗車聯絡到盧覺強，尋求協助。

口供紙存漏洞自招嫌疑

盧覺強翻查黃生提供的資料及口供紙時，竟發現黃生的口供紙內容存在重大漏洞。原來黃生錄口供時形容「自己車頭有少少CUT線」，說話帶着上海腔的黃生解釋，他的意思是指「車頭掂住條線」，但警察卻寫成「車頭有少少過線」。黃先生坦言沒仔細看口供紙的字眼就簽名作實，「我以為警察會寫我講嘅野」，誰知一時疏忽就惹上官非。

繪圖工具「蛇尺」尋軌跡 車轆無向右 證事主清白

盧覺強檢視事發照片後，發現案中確有疑點，於是發揮專長，將照片放大仔細研究，再根據以往機械繪圖的經驗，使用專業繪圖工具「蛇尺」，嘗試延伸路面兩條白線，將其連接，得出白線之間的軌跡，結果證明黃生車輛的車轆仍在界線之中，並無過線。此外，盧覺強觀察到黃生的車轆並無向右，足以說明黃生當時並非突然右轉，而是停定車輛，否則車轆理應向右。兩項證據足以證明黃生的車輛並無沒有過線，控方並無合理證據說明黃生過線妨礙白色私家車行車。

盧覺強教路 事主說服法官脫罪

可是，黃生錄口供時口誤，屬自招嫌疑，倘若盧上庭擔任證人，恐令黃生無法申索堂費，故盧覺強決定為黃生準備報告，改由黃生向法官解說，自己在法庭旁聽支持黃生。黃生最終根據該份報告及論點親自上庭說明，法官最終亦接納相關論點，黃生成功脫罪。黃生表示，一般市民只能夠憑常識和經驗辯解，未必能洗脫罪名。惟盧覺強多年來在交通意外中擔任專家證人逾80次，往往能發現一些旁人未留意的蛛絲馬跡，再透過專業分析提供另一個觀點，才令事件有轉機。