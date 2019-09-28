【9.28五周年】百人出席葵芳放映會　梁祖堯：不堅持就見不到希望

五年前的9月28日，警方在金鐘夏慤道發射87枚催淚彈驅散示威者，觸發為期79日的佔領運動。五年過後，反修例示威浪潮未止，各界進行紀念9.28五周年活動，有網民亦發起葵芳放映會，回顧五年前的畫面，逾百人出席活動。藝人梁祖堯現身撐場，為出席人士打氣，指五年前他有份在金鐘紥營，抗爭失敗後他曾灰心、放棄，直至今日他再度站出來，鼓勵大家堅持，「我哋唔堅持落去，就唔會見到希望！」

梁祖堯亦有到場觀看放映會。(陳浩然攝)

今日為9.28「雨傘運動」（佔領運動）五周年，除了民陣在金鐘添馬公園舉行集會外，網民亦自發在葵涌廣場外舉行放映會，回顧五年前的歷史。



市民在葵芳港鐵站連接新都會廣場的天橋上掛上白幕，在地上放置投影機和音響，播放回顧雨傘運動五週年的片段，而片尾亦會講述現時的社會情況，現場約有逾100人在場觀看，片段會循環播放，每次片段播放結束後，眾人一同高叫口號，亦一同唱《願榮光歸香港》。

藝人梁祖堯亦有出席放映會，他憶述五年前，自己在葵芳劇院完成演出，準備前往慶功，但看到催淚彈橫飛的新聞後已沒有心情，而雨傘運動時，他亦有到金鐘現場紮營留守。這五年間，他也曾感到灰心，曾想過放棄，但今天再次走出來。

他提及自己是元朗人，721當日，母親及弟弟如果早半小時坐西鐵，亦有機會遇襲，他當時一邊看直播，感到很傷心。他相信每一天，大家看新聞都感到憤怒、迷茫，呼籲大家要保持憤怒，但表達意見的方法有很多種，要給自己多點耐性，多包容身邊同路人，「我哋唔知呢件事幾時會成功，我只想向呢度同大家加油，我只想講，唔係要見到希望先要堅持落去，係只要我哋唔堅持落去，就唔會見到希望！」