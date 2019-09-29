【9.29台港遊行．持續更新】五萬人撐港反極權　何韻詩被淋紅油

香港反修例風波持續，今日（29日）全球至少19個國家，包括英、法、德、美、加、澳、日本等響應聲援香港反修例運動。鄰近香港的台灣，由多個團體包括台灣青年民主協會、台灣公民陣線、香港邊城青年與台灣學生聯合會於台北發起「撐港反極權－929台港大遊行」，遊行主張四大訴求，包括「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」及「庇護機制，刻不容緩」。 遊行於下午3點開始，由立法院出發，途經台北車站、西門町等地點，最後返回濟南路進行晚會，而晚會現場將有演講、音樂演出、連儂牆、民主女神像、「港台激光中」活動等，大會資料稱銅鑼灣書店老闆林榮基、前香港民族黨召集人陳浩天屆時將會出席短講。

【1621】十多名遊行人士拉起一幅長近6米的連儂牆橫額，其中一名任攝影師的參與人士稱，相片中的是早前被拆下的公館連儂牆，他們在被拆下之前逐一將隧道內連儂牆環境拍下，然後今次花了幾天將連儂牆重現，他表示每人都應該有表達意見的自由，對於反修例運動，他認為政府有負責要保障人民的安全。

大會宣布參與人數破萬。（魯嘉裕攝）

【1620】現場播行「願榮光歸香港」，大會公布人數達五萬人，並着參與者張開五指，高呼「五大訴求，缺一不可」、「香港加油，台灣力油」。

【1600】遊行人士用國語叫「光復香港，時代革命、只有暴政，沒有暴徒」後，隊頭往中山南路方向出發。

【1559】隊頭準備出發，主辦單位指人龍己排到中山南路，人數破萬。

【1442】活動發言人東吳大學學生會權益部部長黃彥誠表示，當時他正陪同何韻詩接受傳媒聯訪，訪問開始不到幾分鐘，有人穿戴着香港抗爭者的裝備，假扮成參與者從後方衝上來潑油漆，所以有很多媒體被潑到，該名男子已被警察帶走，何韻詩聯訪到一個階段就中斷，由經理人陪同前來清理。

【1519】遊行下午3時開始前，已有大批穿黑衣人士在立法院外聚集，人數近數千人。現場消息指，何韻詩在大台前方接受傳媒訪問時，被一名蒙面男子從後淋紅油，紅油亦濺中其他人，包括在場記者。本網記者目擊在旁戒備的台灣警方將一名蒙面男子帶走。何韻詩稍後將會返回遊行隊伍。

向何韻詩淋油男子被警方帶走。（魯嘉裕攝）

遊行主辦之一、台灣公民陣線發言人江旻諺表示，對上一次台灣聲援香港的616集會有1萬人參與，今次主辦單位連日來透過社交媒體、記者會及宣傳車宣傳929遊行，希望能召集10萬人參與遊行，惟今日可能受天氣影響參與人數，但仍期望人數能超過上次集會。

早前台灣警方指有情報顯示今日會有不同政治主張的團體包括「愛國同心會」及「中華統一促進黨」有機會出現於遊行途經地點，江旻諺擔心他們會襲擊港人及香港學生，主辦方會派糾察加強巡邏，相信警方會加派人手避免衝突。

而今日全台均有聲援香港的活動，包括台南「抗極權」遊行、新竹《十年》放映會、高雄聲援晚會及台中的「We:connect護香港同抗中/牽手撐香港行動」。