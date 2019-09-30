深水埗小巴失控撞山　險墮20米橋　男司機拋出車外重傷不治

小巴直插山邊險墮橋。(林振華攝)

晚上10時許，一輛專線小巴沿九龍塘歌和老街支路，往深水埗大埔道方向行駛，途至深水埗澤安邨對開落斜近行人天橋位置附近，小巴突然失控撞向左邊石壆，剷上防撞欄後撞向山邊，以近乎「打楝」角度直插向下，墮約3米後車頭插向岩石，小巴擱在山邊位置，險墮下約20米橋底。

多名駕駛人士見狀代為報案，消防員接報趕至現場，初步在小巴對落10米的山邊位置，發現一名男子昏迷，相信是從車上拋出的男司機。傷者由救護員急送明愛醫院，惜經搶救後證實不治。由於該輛小巴在橋邊搖搖欲墜，消防要用鋼纜將車身穩固，以防跌落橋下的大埔道油站。消防與拖車公司人員，正設法將小巴搬回路面。

據悉，涉事小巴係專線小巴42號線，由澤安邨開往明愛醫院，事發時並無乘客，小巴當時已暫停服務，司機正將小巴駛回長沙灣泊車時肇禍。警方正調查車禍成因，案件列作「致命交通意外」跟進。

警方表示，警方正調查29日晚上在長沙灣發生的致命交通意外，意外中一名66歲姓羅男子死亡。29日晚上約10時30分，該名66歲男子駕駛一輛小巴沿龍悅道西行，當駛至近澤安邨時，據報失控撞向石壆及欄杆。該名小巴司機其後被發現倒臥在山坡位置並由消防救出。他身體多處受傷，昏迷被送往明愛醫院治理，於30日凌晨零時13分被證實死亡。西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-9181或3661-9000與調查人員聯絡。