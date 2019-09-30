【三級火警】北角錦屏街住宅三級火　逾兩小時被救熄　兩人受傷

北角錦屏街24至38號幸福大樓一住宅單位，今（30日）下午4時發生火警，濃煙密佈，起火後24分鐘，消防處升為三級火警處理，消防員正動用多條滅火喉及派出煙帽隊灌救，暫時火警中有兩人受傷送院，現場消息指：起火單位仍有濃煙冒出，消防員疏散大廈住客，並救出多名受煙嗆男女住客。火勢已於下午5時27分受到控制，下午6時46分大致被救熄，火警中兩人不適，送東區尤德夫人那打素醫院治理。

運輸署宣佈：因火警，英皇道往中環方向近明園西街的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

婆婆住在大廈內的許小姐表示，下午4時許經過上址見到救護車及消防車到場，當時消防員已開始準備救人，她立即向消防員稱婆婆80多歲住在九樓，仍在單位內。她亦致電婆婆，婆婆有接電話。許小姐著婆婆在家中等候，而她因擔心婆婆安危，曾在另一大廈嘗試穿過天台前往拯救婆婆。當她走至天台時，發現已經煙霧彌漫，視力受阻，「啲煙好膠，好刺鼻」，眼睛無法打開。她嘗試由天台照向婆婆的單位，亦想經走廊前往婆婆單位，但環境太黑，「隻手都黑晒。」她立即離開，並向消防員指「救唔到家人」，由消防員前往救援。她形容黑煙猶如有毒氣體，消防員在約兩小時後將婆婆救走，相信消防員按樓層救人，而起火位置是五樓。她指婆婆沒有大礙，與鄰居在一起。

另一名姓蘇的女住戶表示，當時家中只有10歲的狗，當她回來後得悉火警，立即向消防員指狗被困家中，她等了一小時後，消防成功將狗救出，「勁開心，頭先想喊。」