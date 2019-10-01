【10.1九龍區．持續更新】獅子山現直幡　防暴警黃大仙站內外戒備

反修例示威浪潮持續，踏入十一國慶更愈演愈烈，警方亦預期「非常非常之危險」。民陣原計劃舉行的遊行及集會獲發反對通知書及上訴失敗，但有網民仍然發起全港多區集會。九龍區的集會地點為黃大仙廣場及深水埗楓樹街球場。網民呼籲反修例人士上街，並指為了對抗喬裝示威者的警員，提醒全民黑衣及楔衫。 【0930】防暴警黃大仙站內外戒備。 【0738】獅子山現「十一國殤」直幡。

防暴警在黃大仙站內外戒備。（Kamoi_Cheuk‎香港突發事故報料）

六區集會地點包括港島的灣仔修頓球場，九龍的黃大仙廣場、深水埗的楓樹街球場，以及新界的沙田車公廟、荃灣沙咀道球場、屯門政府合署，集會時間由下午1時半起，並沒有申請不反對通知書。而民陣原計劃在下午2時舉行的「沒有國慶 只有國殤」遊行，由維園集合步行往遮打道，被警方發出反對通知書，而上訴亦失敗。

警方昨日在記者會上表示，收到關於「核心暴徒」就十一的情報，顯示「非常非常之危險」，據示威者周末的行徑，暴力趨勢有機會再次上升，「暴力影響深度及廣度，以及計劃，可以話同恐怖主義愈行愈近」，情報顯示有人策劃今日作出不同類型襲擊。暴徒暴力程度愈來愈高，攻擊愈來愈有策略，殺傷力愈來愈大，有核心分子正策劃不同類型襲擊，計劃如何殺警，扮警殺人嫁禍，部分行動已付諸實行，包括在港鐵或商場掟汽油彈，有人計劃在油站放火，招募自殺傾向人士造成更大事件，而有別於以往，網上情報針對今日而發出大規模殺傷行動，暴力主義行為愈行愈近，警方對此感到非常擔憂，現時未能預測襲擊程度去到甚麼地步。警方不希望成為現實，會做好準備，有信心有能力處理。警方亦呼籲市民切勿參與今日非法活動，留意事態發展，如遇襲擊應遠離躲藏，然後報警，切勿為影相拍片置身危險地方。