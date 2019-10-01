【10.1九龍直播】黃大仙防暴警頻搜身　拘一男涉塗鴉　鑑證科搜證

反修例示威浪潮持續，踏入十一國慶更愈演愈烈，警方亦預期「非常非常之危險」。民陣原計劃舉行的遊行及集會獲發反對通知書及上訴失敗，但有網民仍然發起全港多區集會。九龍區的集會地點為黃大仙廣場及深水埗楓樹街球場。網民呼籲反修例人士上街，並指為了對抗喬裝示威者的警員，提醒全民黑衣及楔衫。 【1320】有黑衣人士坐在黃大仙廟外空間，合唱《願榮光歸香港》，並高呼香港人加油，有人着防暴警察一齊唱。 【1308】警方在深水埗楓樹遊樂場對開駐守，期間五名防暴追截一男子，男子逃脫。 【1305】警員到黃大仙下村截查，在正德街有女黑衣人被截查，搜出頭盔口罩和示威物品。防暴又在黃大仙廟外再截查一名黑衣男子，有警員向他宣稱，此區疑會發生非法集結，勸籲他勿參與，並於抄下身份證後放行。警方其後再截查一對黑衣男女，並詢問其住處，亦於抄下身份證資料後放行。

深水埗持續更新

黃大仙持續更新

黃大仙防暴警頻搜身，拘一男涉塗鴉。（李智智攝）

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【1304】一男一女於黃大仙廟外被截查及搜袋，二人身穿黑衣，女士戴上黑色口罩。



【1256】警方鑑證人員在現場搜證，刮地上的油漆放入膠袋。



【1243】綠衣男子用金漆在地面寫上「光復香港 時代革命」，其後被捕。現場消息指有人在北館被搜身，期間警方曾查看他的電話，搜出袋內物件後被帶走。

九龍多個大型商場關閉

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【1230】德福廣場大部分店舖關閘，開門的小食店「渣哥一九九六」有市民排隊光顧。



【1228】在黃大仙，幾乎所有在路面行走的市民都被查問，警方警告如果這裏有非法集結，他們有可能涉及其中。另有防暴警查看記者證。



【1225】身穿綠色背心的街坊表示居於鳳凰新村，因為黃大仙中心及地鐵站所有出入口封閉，於是在附近遊走，防暴警見狀上前查問：「點解你行嚟行去，拎身分證出嚟。」



【1217】黃大仙中心北館有黑衣人停留。



【1210】黃大仙祠外40多名防暴警駐守，黑衣男子被截查，警員在其身上搜出文宣單張。

【1200】觀塘apm全日暫停營業。



【1150】淘大商場落閘，部分地舖仲有營業。



【1140】黃大仙祠貼出告示，指因應特別情況暫停開放。



【1127】黃大仙中心廣播由於黃大仙預計有公眾活動、黃大仙站暫停；經最新風險評估後，考慮到商戶及顧客安全，黃大仙中心北館及南館關閉。

【1123】康文署宣布由於附近或會出現特殊情況，深水埗區楓樹街遊樂場；沙田區沙田大會堂和沙田公共圖書館；以及屯門區屯門大會堂和屯門公共圖書館已提早關閉。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。巿民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

港鐵宣佈黃大仙站上午11時暫停服務，未屆時限部分出入口已拉閘。（陳蕾蕾攝）

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【1107】黃大仙站只準出，不準進入。



【1100】黃大仙月台廣播，呼籲市民盡快上車，指今日列車服務已終止。

【1049】黃大仙站內店舖頭全關。



【1041】黃大仙站部份出入口已拉閘。



【0930】防暴警黃大仙站內外戒備，黃大仙站多個出口關閉。



【0738】獅子山現「十一國殤」直幡。

六區集會地點包括港島的灣仔修頓球場，九龍的黃大仙廣場、深水埗的楓樹街球場，以及新界的沙田車公廟、荃灣沙咀道球場、屯門政府合署，集會時間由下午1時半起，並沒有申請不反對通知書。而民陣原計劃在下午2時舉行的「沒有國慶 只有國殤」遊行，由維園集合步行往遮打道，被警方發出反對通知書，而上訴亦失敗。

警方昨日在記者會上表示，收到關於「核心暴徒」就十一的情報，顯示「非常非常之危險」，據示威者周末的行徑，暴力趨勢有機會再次上升，「暴力影響深度及廣度，以及計劃，可以話同恐怖主義愈行愈近」，情報顯示有人策劃今日作出不同類型襲擊。暴徒暴力程度愈來愈高，攻擊愈來愈有策略，殺傷力愈來愈大，有核心分子正策劃不同類型襲擊，計劃如何殺警，扮警殺人嫁禍，部分行動已付諸實行，包括在港鐵或商場掟汽油彈，有人計劃在油站放火，招募自殺傾向人士造成更大事件，而有別於以往，網上情報針對今日而發出大規模殺傷行動，暴力主義行為愈行愈近，警方對此感到非常擔憂，現時未能預測襲擊程度去到甚麼地步。警方不希望成為現實，會做好準備，有信心有能力處理。警方亦呼籲市民切勿參與今日非法活動，留意事態發展，如遇襲擊應遠離躲藏，然後報警，切勿為影相拍片置身危險地方。