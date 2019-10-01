【逃犯條例】O記破武器庫原料　可製百枚汽油彈　拘16人兩人危坐

毒品調查科探員於今晨進行拘捕行動，搜查多個單位，一共拘捕13男3女，包括兩名17歲學生。被捕人士的罪名為參與非法集結，以及非法管有攻擊性武器。今日凌晨，毒品調查科探員突擊搜查灣仔一個單位時，拘捕五人，包括三男兩女，他們介乎17歲至22歲，探員在單位內搜獲大量對講機、數個「豬咀」防毒面罩、兩枝伸縮警棍、約18公升的電油、大量空的玻璃瓶，以及用作引火的布碎。警方指經過初步調查，案件中所檢獲的物品，為用作製作汽油彈之用。

警方早前接獲線 有人製造及提供汽油彈

有組織及罪調查科探員表示，早前接獲線報指有激進示威者，製造、藏有及其他人提供汽油彈，「有關嘅汽油彈相信喺早前公眾活動，或者喺未來嘅公眾活動使用。」探員指9月30日警方在持有法庭的搜令下，突擊搜查多個地方，當中在荃灣一個工業大廈、銅鑼灣的賓館房間內，發現製造汽油彈的材料，包括多枝及多罐天拿水、過百個空玻璃瓶及膠瓶，另有大量打火機，以及用作火引的布料。

搜出彈叉及鋼珠 不排除更多人被捕

「另外搵到近期示威活動嘅裝備，包括頭盔、防暴面具、眼罩、對講機同埋急救包。」探員續指，對於個別人士的住所內搜出彈叉及鋼珠。而行動中，警方拘捕五男一女，他們介乎22至40歲，被捕人士的罪名為非法集結及藏有攻擊性武器，所有人仍在扣查，警方不排除有更多人被捕。警方指仍在調查兩宗案件的被捕人士是否有關聯。警方亦重申，任何人士在處所內製造及儲有汽油彈，為非常危險的行為。警方表示有情報指，有人會於商場蹤火，警方指不掛除事件網上流傳有關，將會是調查方向之一。

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警灣仔檢製汽油彈物料 五男被捕 兩人企跳

周一（9月30日）兩名男子危坐於灣仔金樂大廈一單位簷篷邊緣。其後，兩名男事主救回安全位置，兩人其後由救護員送院，其中一人送院時需臥擔架床，並兩度高呼「光復香港」。至周二凌晨（10月1日）商業罪案調查科警司洪毅表示，警方接報有人於涉案單位製造汽油彈，商罪科經調查及取得法庭搜令。

探員突擊搜查單位 檢天拿水、防毒面具

事發時，探員突擊搜查目標單位，惟抵達後拍門不獲回應，警員遂用爆破工具破門而入，當時有一名男子在屋內，另兩名男子則已爬出窗外。警方在單位內檢獲大量可以用作製造汽油彈的用具及物料，包括30個內有釘的玻璃樽、鎂粉、鋁粉、天拿水、白電油、洗衣粉；另亦檢獲面罩、眼罩、防毒面具、是近期示威行動常見的用具。