【10.1示威．直播】警務處處長盧偉聰　深夜警察總部見記者

十一國慶，本港多區爆發激烈衝突，警方指事件為「暴動行為」，其間發生三宗警方開實彈事件，共開五槍，其中一槍近距離擊中一名18歲中五男示威者。警務處處長盧偉聰在晚上11時45分，在灣仔軍器廠街一號警察總部警政大樓一樓大堂會見記者。

警務處處長盧偉聰於晚上11時52分在警總大堂出現，他表示，各位香港市民，今日是香港一個「暴暴力、最混亂的日子」，元氣大傷，相信香港市民感難過、痛心，指示威者不是想表達信念，只想破壞，蓄意襲擊警員及市民。今日港、九、新界發生「暴動行為」，有警員、記者、暴徒受傷，對此行為予以最嚴厲譴責。25名警員受傷，逾180人被捕，涉嫌暴動、襲警。港、九、新界出現暴動行為，包括縱火，暴徒霸佔馬路，火堆橫跨多條行車線。他指火會毀容，指有記者少女被燒著，由附近的人撲熄，指「非常非常之危險」。他又提出，政府合署被毀、店舖被闖入、毀櫃員機，又破壞港鐵站及縱火。他指上述情況在今日多個地區大規模發生。暴徒大規模向警員掟汽油彈及發起致命襲擊，指是各大電子傳媒歷歷在目。

他指油麻地及荃灣三地點開實彈，警員生命受嚴重威脅而開槍，做法合法及合理。荃灣的開槍事件中，有警員被尖硬物施襲，警員生命受嚴重威脅於是開槍，有暴徒仍然不顧一切向倒地警員施襲及掟汽油彈。他指18歲中槍男子左邊膊頭中槍。他呼籲示威者有祟高理念、為香港著想的話，應平靜下來，予以空間給社會。警方會盡心盡力維持香港秩序、維護法紀，希望市民大眾與警方一同努力。