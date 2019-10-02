【10.1遊行】18歲仔胸口中槍　警：國際慣例射軀幹，批評者無受訓

十一國慶，本港多區爆發激烈衝突，發生四宗開實彈事件，警方共開六槍。荃灣一名18歲中五男示威者，被警員開槍擊中，手術過後，情況由危殆轉為穩定。警方於今日例行記者會中，多次強調警員遭示威者以致命武器襲擊，生命受到威脅，開槍合理合法，指向軀幹（center mass）開槍為國際慣例，更質疑各方批評者無接受過任何專業槍械訓練，無理據判斷警方有錯。民權觀察成員沈偉男擔心，日後警方武力會升級。

一名18歲青年被警方近距離，開出一下真槍擊中，他左邊膊頭附近位置受傷。（資料圖片）

鄧炳強：警員生命受威脅才開槍

警務處副處警務處副處長（行動）鄧炳強表示，警員當時面對危險，包括他本人及同事生命受威脅才開槍，認為是合法合理。對於有指警員主動衝擊引發事件，鄧稱警員當時正被追打，撤退中一警被推跌及擊打，有人用削尖物插向警員，眼見同袍受襲，警員即使已進入大廈，都要衝出來支援，眼見同袍生命受嚴重威脅，因此擎槍，但反而被鐵通施襲，如果打中手，被搶警槍，後果不堪設想，所以開槍制服。

鄧炳強：向最有效最大面積開槍

鄧炳強稱，開槍制服歹徒，向最有效最大面積開槍，指引與外國一樣，一般命中目標是身中間地方，因較易打中，亦能即時制止，解除威脅。警員生死懸於一線，所以要用最快方式制止，而當時是沒有時間及沒有機會向天開槍。鄧又強調，「咩距離（開槍）唔係我哋選擇，如果距離遠，可以唔射，唔用槍添，但當距離太近，如果唔用槍，生命會受好大危機」。

汪威遜：警員遇致命襲擊

行動科高級警司汪威遜表示，同袍撤退期間遭十多人按在地上，以武器致命襲擊，包括錘仔、士巴拿、喉夾、鐵通、尖遮，打頭甚至以尖遮刺入身體，涉事警員擎槍戒備時感生命危險。「當時警員面對嘅生命威脅已經去到一個好高嘅情況」。其後遠處有人企圖汽油彈及尖銳物件襲警，「證明暴徒傷害我哋同事嘅判斷係合理，如果我哋唔救佢或再延遲、用任何無效果嘅武器，同事生命很危險，甚至會死」。他指，以武力使用原則來說，警員最先面對不同的武脅，所以開槍。

警務處副處長鄧炳強認為是警員合法合理。（余睿菁攝）

汪威遜：打中軀幹是國際慣例

汪威遜表示，開槍警當時並非穿防彈衣，只是一件放裝備的背心，即使穿避彈衣，亦會被尖器刺穿，強調警員每開一槍都要負責，他並非魯莽地開多槍，要有效又有目的，就要打中對方，又要避免打到無辜市民，當面對如此困難下，在無可選擇下，就要打中心最大面積，這是國際慣例，暫未見有國家指明要打肚，強調警隊訓練概念，不是要打心臟致命，是要打中軀幹（Center mass）制服。Center mass包括全個身軀，當中有心口和肚，電光火石間，警由頭到尾都依守則向軀幹開槍，強調不是要「攞命」，而是要制停對手，至於打手腳有可能打中他人，而槍械訓練理念是第一時間制止。

鄧炳強：打肚、打心口均符打center mass的指引

鄧炳強補充，無論打肚打心口都是符打center mass的指引，但為何要打該處，仍要向警員理解，指揮官初步調查是符合指引，將來詳盡報告，就會仔細講述到情況，最重要指引不是要打死人，而是要停止威脅，「但係咪一定唔准打死呢？亦無可能話唔打死人情況下停止活動」，警方盡量不希望有人死，但為同事及他人生命，都會用不同方法。

警察公共關係科總警司謝振中指出批評者歪曲事實。（余睿菁攝）

謝振中：批評者無受過槍械訓練

警察公共關係科總警司謝振中指出，在大河道事件後有不少人提出質疑，有不同界別組織團體人士，急不及待發聲明，批評警開槍不必要，歪曲事實，誣衊警行刑式開槍，反問「請問無受過任何專業槍械訓練的人，基於乜嘢理據及專業知識判斷警方有錯？」又指警方對任何人受傷而非常痛心，但施襲者毫不留情用錘仔、士巴拿、鐵枝擊打警員，甚至用削尖行山杖插警，有否顧及警員性命？批評警開槍的人又是否將施襲者及警員的性命價值劃一看待？「到底係邊個用雙重標準量度人的性命？」。

謝振中又表示，留意到醫學及教育界分別發聲明，批評開槍無理及行刑性，但隻字不提警被施襲，更將示威者持鐵通衝前曲解為上前施救，完全難以理解，「明明係暴徒追打警員，但通通唔理，完全被情緒蓋過理智」，聲明只會加深誤解，是損人不利己，停止抹黑警隊，勿浪漫化暴徒行為。

民權觀察沈偉男：睇唔到警方，有咩需要用真彈？

盧偉聰指警方四度開實彈，警方一共開六槍，分別在荃灣、旺角及黃大仙發生。對於警方對示威者開真槍做法，民權觀察成員沈偉男批評，警方以開真槍制服示威者做法不當，由於真彈是致命武力，「警方話生命受到威脅，但係附近並唔係得一至兩個警員，點解要用真彈，而唔用其他方法制服示威者？睇唔到警方有咩需要用真彈！」

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擔心高層盲撐 前線警員武力升級

「最擔心日後有警員用咩武力，高層都會盲撐！」沈偉男認為，目前警隊處於惡性循環，除了昨日有警員開出真彈，日前立法會議員朱凱廸在示威現場，他於沒有任何威脅情況下，被警員「兜口兜臉」噴胡椒噴霧。「好似示威者包圍警署，好多衝突下（示威者）沒有行動，但都被警方施橡膠子彈同催淚彈。」

沈偉男：警方無選擇使用最低武力

今次警員開真槍事件數小時後，警務處處長盧偉聰就表態，並指採取開槍的行動，盧偉聰認為是「合理、合法、合乎指引」。沈偉男指，對比以往警員開真槍事件，過去警隊取態相對謹慎。沈續指，警方武力層級不斷提升，而警方沒有選擇使用最低武力，「警隊都需要負好大責任，如果高層盲撐前線，只會係一個惡性循環，擔心（警方）武力層級不斷提升，示威者行動都會隨之升級。」

盧偉聰：開槍防止自己、同袍生命受威脅

警務處處長盧偉聰深夜在警總會見記者，目前共拘捕逾180人，25名警員受傷。昨日共開六發實彈，分別在荃灣、旺角及黃大仙發生。盧續指，警員在雷光火石下受到襲擊而開槍，防止自己及同袍受生命威脅，短時間下作出決定向施襲者開槍，相信警員當時的判斷是他認為最好的判斷，盧亦認為是合理、合法。