【警方記者會．直播】射擊示威者左胸　鄧炳強：易打中及即時制止

警務處副處長（行動）鄧炳強、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動科高級警司汪威遜下午四時會見傳媒，消防處副消防總長（總部）陳慶勇亦會一同出席。

【16:40】鄧炳強表示，昨有30名警員受傷，5人留醫，當中在屯門示威者用硬物及腐蝕性液體襲警，其中一名警員背部及手臂第三級灼傷，正等待化學清創及植皮。

鄧又指，警方在9.30及10.1搗破48個處所，拘44男7女（15至44歲），涉嫌藏有攻擊性武器，非法集結，管有危險品，藏有工具可作非法用途，並檢獲白電油、天拿水、玻璃樽、硫酸鎂、硫黃、火藥、摺刀、彈叉、伸縮棍及防具等。

昨日，示威者在荃灣商店破玻璃，淋油，入超市破壞，向商店掟汽油彈；黃大仙有人用長竹打警員，有人在警方作出拘捕時掟腐蝕性液體；旺角警署外縱火，噴漆，定硬物；甚至圍毆不同意見人士，打到失去知覺仍未停，「好似想攞佢命」，又有人破壞議辦、政府合署、港鐵設施，有示威者用削尖利器插警，近距離掟汽油彈，網上有教如何用硬物打持槍警手。

提及荃灣大河道開槍事件，鄧澄清多項謬讓，他認同警員當時面對危險，包括他本人及同事生命受威脅才開槍，認為是合法合理。對於有指警員主動衝擊引發事件，鄧稱警員當時正被追打，撤退中一警被推跌及擊打，有人用削尖物插向警，眼見同袍受襲，警員即使已進入大廈，都要衝出來支援，眼見同袍生命受嚴重威脅，因此擎槍，但反而被鐵通施襲，如果打中手，被搶警槍，後果不堪設想，所以開槍制服。

至於為何不打手腳？鄧稱開槍制服歹徒，向最有效最大面積開槍，指引與外國一樣，一般命中目標是身中間地方，因較易打中，亦能即時制止，解除威脅。至於為何不先用其他武力？鄧指警員生死懸於一線，所以要用最快方式制止，而當時是沒有時間及沒有機會向天開槍。鄧又強調，「咩距離（開槍）唔係我哋選擇，如果距離遠，可以唔射，唔用槍添，但當距離太近，如果唔用槍，生命會受好大危機」。

【16:18】警務處副處警務處副處長（行動）鄧炳強批評，昨日示威者縱火、毆打不同見意人士、襲警、掟汽油彈等，有機會造成重大傷亡，對此感心痛，沉重，形容是一場悲劇。長（行動）鄧炳強批評，昨日示威者縱火、毆打不同見意人士、襲警、掟汽油彈等，有機會造成重大傷亡，對此感心痛，沉重，形容是一場悲劇。

反修例風波持續，昨日全港多區爆發激烈警民衝突，示威者在多處堵路、縱火及投擲汽油彈，警方多次施放催淚彈、橡膠彈及布袋彈，港九新界處處煙硝四起，其間更發生四宗警方開實彈事件，共開六槍，當中荃灣大河道一名18歲中五示威者被近距離擊中左胸，情況一度危殆，事件引起全城嘩然，輿論質疑警方開實彈決定。

警務處處長盧偉聰深夜會見傳媒時表示，警員在雷光火石下受近距離襲擊，因感到自己及同袍生命受威脅，而採取開槍的行動，認為合理、合法、合乎指引，而中槍的18歲中五生，其左邊膊頭附近位置受傷，送院時清醒，以涉嫌襲警被捕。

警務處副處長（行動）鄧炳強、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動科高級警司汪威遜下午四時會見傳媒，消防處副消防總長（總部）陳慶勇亦會一同出席。