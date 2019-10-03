【獨行女賊】九巴錘仔爆14店舖玻璃　20歲女涉偷4.5萬財物被捕

一名20歲女獨行賊利用九巴錘仔，打破店舖玻璃門及窗，潛入黃大仙、秀茂坪、觀塘及九龍城區店舖大肆搜掠，盜走合共4.5萬元財物，以現金為主，另有一部手提電話及一部平板電腦。警方於9月5日至10月2日期間，接獲14宗相關店舖爆竊案，店舖包括診所、髮型屋、琴行等，昨日於黃大仙拘捕疑犯，涉嫌爆竊。

黃大仙警區刑事總督察莫子威表示，黃大仙警區刑事部作深入情報分析，鎖定賊人身分及匿藏地點。昨日下午3時許掩至黃大仙一個公共屋邨單位，成功拘捕賊人，並在其身上起回部分失物，包括600元港幣現金及一部價值2千元港幣的平板電腦，警方早前在爆竊現場檢獲賊人犯案所用錘仔。

賊人作案使用的錘仔。（余睿菁攝）

警方起回部分失物。（余睿菁攝）

賊人為一名20歲姓施本地女子，有案底，與家人同住藍田平田邨，她曾任職「洗頭妹」，但自7月起失業。她單獨行事，利用九巴「可供敲碎玻璃手錘」犯案。據悉其中一宗案件發生在周日（29日），九龍城太子道西一間泰國餐廳爆竊案，賊人偷走約1千元。

莫子威指，被捕人士在警誡之下賊人承認所有罪行，調查仍在進行中，希望獲得更多證據將犯人繩之於法。警方呼籲，市民如有相關資料提供，可聯絡黃大仙警區重案組。