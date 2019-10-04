【禁蒙面法．直播】法例生效　衝突未完　元朗開槍　多區射催淚彈

特首林鄭月娥宣佈引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，周六（10月5日）早上零時零分生效。在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。網民發起中環反緊急法遊行，傍晚演變成築路障堵路及放火，示威者其後向銅鑼灣方向走去。各區亦發生示威事件，港島東區、荃灣、黃大仙、沙田、屯門、將軍澳、元朗、香港仔、天水圍、馬鞍山、旺角等區皆有示威者四處破壞及堵路。其間，元朗大馬路一名當值便衣人員負責「睇車」被示威者發現毆打，他開一槍，之後被掟汽油彈，他跌槍險被搶，一名14歲少年被射中大腿。

【0055】太子：防暴警察清場，沿旺角警署外彌敦道向旺角方向推進，同時清理部分路障，有示威者高呼：「開槍吖！」有警員則大叫：「夠膽唔好走！」

【0050】屯門：元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強抵達屯門醫院了解，他表示中槍少年已經上病房，但未能回答稍後會否將傷者帶走，指需要與醫護人員溝通。

【0045】黃大仙：大批防暴警察沿龍翔道作驅散及清理路障，並在近正德街附近築起防線。

【0013】屯門﹕據悉14歲中槍少年被送至屯門醫院，醫院內有防暴警戒備。

【0013】警方表示，昨日（十月四日）晚上九時許，大批暴徒在元朗區襲擊一名便衣警員。警員倒地後被多人圍毆，生命受嚴重威脅，為保護生命曾開一槍。其後有暴徒向該名警員投擲汽油彈，令他身體一度着火。該名警員走避時，其手槍及子彈彈匣跌在地上，有暴徒嘗試取走槍枝，被該名警員及時制止。警員要求增援期間，再被暴徒投擲第二枚汽油彈，腳部一度着火。該名警員撤退時，未能及時拾回子彈彈匣。

警方提醒市民如拾獲子彈或子彈殼，必須交還警方。任何人無牌藏有彈藥均屬違法，一經定罪，可判處罰款十萬元及監禁十四年。警方嚴厲譴責暴徒攻擊警務人員及罔顧人命的行為，並警告暴徒立即停止暴力違法行為，警方會使用適當武力驅散及緝捕違法者。

【0012】西灣河﹕有市民在西灣河港鐵站B出口外朗讀《臨時政府宣言》。

【2355】黃大仙﹕示威者再度在龍翔道縱火。

【2351】元朗﹕據現場消息指，晚上九時許，警方於元朗進行驅散行動，當時一名當值便衣人員負責「睇車」，期間被示威者發現，打破車窗，該警員要求示威者離去，但示威者從後箍頸，及遭數十人拳打腳踢。他感生命受嚴重威脅，於是開槍，示威者散去，但他被扔汽油彈，期間手槍跌在地上，有示威者嘗試搶走地下手槍，警員取回枝槍，打電話要求支援，再被人扔汽油彈。

【2350】警方表示，現時沙田、荃灣及黃大仙區仍然有大批暴徒聚集，大肆破壞。過去數小時，本港多區出現暴動行為，暴徒四處縱火、破壞港鐵站、損毀店鋪玻璃，並投擲磚頭及汽油彈，更對港鐵職員或市民拳打腳踢，施以私刑。警方呼籲所有市民應該留在安全地方，切勿外出，並留意最新狀況。

14歲中彈少年被送往屯門醫院，大批防暴、速龍戒備﹕

【2347】黃大仙﹕示威者開始撤退，剛才有一名示威者腳部中橡膠子彈。

【2342】元朗﹕一名私家車司機與在場示威者互相指罵，由於人數眾多，私家車後退離開。現場的示威者大多沒有戴口罩。早前有示威者將休班警的彈匣及彈殼棄在火堆中，大部分的示威者已散去，只有記者留在現場。

【2330】筲箕灣﹕一名南亞裔男子穿黑色羽絨，戴黑色口罩及墨鏡，在警察封鎖線前的街人路向警方防線走去期間，被警員用強光照射，其後數名警員將其包圍，帶入封鎖線內。有市民鼓躁，當中一名白衣女子質疑警察為何拉人，警察再將該名女子包圍，並將其帶入封鎖線內，經一輪盤問後，將其帶上警車。該名白衣女子的友人指，那女子就居住在附近住宅。

【2329】黃大仙﹕防暴警再度施放催淚煙。

【2328】觀塘﹕有示威者在觀塘道堵路及縱火。

【2325】元朗﹕早前遇襲的疑似休班警的私家車仍然停泊在輕鐵路軌上，全車被毀及被塗污。車上的紙張及雜物被撕毀。十字路口仍然50多名示威者留守。

天水圍情況﹕

【2325】黃大仙﹕警施放催淚煙。

【2321】黃大仙﹕示威者在龍翔道兩邊行人路聚集，示威者掟汽油彈。

【2315】黃大仙﹕對峙情況繼續，防暴警在天橋舉槍指向馬路上的示威者。示威者防線後退。

【2313】筲箕灣﹕逾十架警車到達筲箕灣報案中心外增援，筲箕灣道上只餘少量示威者

【2311】天水圍﹕銀座示威者放煙花燒國旗。

【2300】荃灣﹕裝甲車到場。

【2250】筲箕灣﹕有示威者駕駛一架推土機至筲箕灣報案中心外，停泊在門外，並向報案中心內扔磚塊，及嚷道：「係你哋將香港搞成咁㗎！」

【2248】旺角﹕防暴警出動驅散。十多分鐘後，防暴警上車。

【2245】荃灣﹕大河道示威者設路障縱火，防暴警沙咀道放催淚煙，示威者離開。

【2242】元朗﹕消防早前在晚上9時17分接獲元朗大馬路有人中槍的特別救援服務，救護車到場將一名傷者送院，暫未知其身份。

【2234】荃灣﹕示威者讀完中英文版宣言後叫返屋企，部分黑衣人散向大鴻輝方向，部分留在沙咀道球場外。

筲箕灣有示威者使用挖泥車，荃灣裝甲車出動﹕

【2220】旺角﹕示威者包圍小米旗艦店破壞。

【2218】馬鞍山﹕馬鞍山警署開兩槍催淚煙。兩分鐘後再施放催淚彈。

【2217】天水圍：賞湖居一座，有人高空擲物最少一人頭破血流，義務急救員正進行治療，現場示威者一度鼓譟，並以雷射筆照向懷疑涉事單位。

【2216】荃灣﹕示威者讀宣言，並高舉手機燈。

【2213】馬鞍山﹕示威者包圍馬鞍山警署，警署防暴警舉黑旗。在警署內的警員廣播，企喺馬鞍山路嘅市民，請你哋立即和平散開，否則使用催淚煙。

多區施放催淚煙﹕

【2210】警方表示，大批暴徒於港九新界多處繼續大肆破壞公物和建築物，嚴重破壞社會安寧和秩序。暴徒破壞多間店鋪，堵塞多條馬路，焚燒港鐵站出入設施、港鐵列車和銀行櫃員機。有暴徒更襲擊警務人員，兩次向警員投擲汽油彈，甚至嘗試撿走跌在地上的警槍。

因應現場情況，警方正使用相應武力進行驅散及拘捕行動。警方警告暴徒立即停止所有違法行為，立即離開。現時局勢正在惡化，警方呼籲所有市民應該留在安全地方，留意最新狀況。

【2206】銅鑼灣﹕防暴警不斷向前跑。

【2204】將軍澳﹕示威者於寶琳貿業路一帶迴旋處堵路。寶琳地鐵站多處損毀，客戶服務中心起火冒煙，地下有大攤積水。

【2203】銅鑼灣、屯門、黃大仙、香港仔三區放催淚煙。

【2200】銅鑼灣﹕防暴警舉黑旗，要求記者回行人路。現場未見示威者。並不斷向灣仔推進。

【2157】銅鑼灣﹕防暴警沿軒尼詩道向灣仔方向前進，現已到SOGO外。

【2152】筲箕灣﹕示威者向筲箕灣警署扔雜物，並以鎖鏈鎖起警署後門。

【2150】銅鑼灣﹕中銀香港分行被爆玻璃、天拿水及縱火。

【2140】天水圍﹕天水圍天秀路堵路。天富輕鐵站縰火。

【2140】香港仔﹕示威者向香港仔警署掟磚。

銅鑼灣防暴警出動﹕

【2139】荃灣﹕荃灣站有示威者縱火，並不斷向火堆掟雜物，站內有消防員向火堆射水。

【2139】警方表示，暴力示威者今日（十月四日）於港九新界多區大肆破壞，包括四處縱火、損毀店鋪玻璃，以及在沙田及觀塘港鐵站肆意破壞設施。另外有大量激進示威者於黃大仙龍翔道堵路，癱瘓交通。黃大仙警署報案室服務現已暫停。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【2138】將軍澳﹕坑口站美心西餅外牆玻璃被打碎。

【2137】旺角﹕旺角站一度被縱火。

元朗休班警被圍險變火人，多區破壞縱火﹕

+ 6 + 5 + 4

【2125】銅鑼灣﹕銅鑼灣站近銅鑼灣地帶出口火勢猛烈，示威者不斷投入物件，現場傳出爆炸聲。

【2121】觀塘﹕示威者堵路縱火，消防救火。

【2121】灣仔﹕軒尼詩道starbucks被破壞及縱火。

【2119】元朗﹕據悉，元朗大馬路有休班警駕車經過被示威者包圍，警員下車擎槍，他被打至頭破血流，示威者向他掟汽油彈，地上遺下一個子彈彈匣。該白衣警員致電求增援，防暴警數分鐘後到場。由片段中，示威者包圍私家車破壞，休班警員被大批黑衣示威者包圍在地上毆打，其間他取出手槍，有示威者向他掟汽油彈，他逃走時跌槍，有人上前嘗試搶槍，他立即制止，但子彈彈閘未及拾回。他其後退至輕鐵站位置並致電求援稱自己一人被打，防暴警隨即到場。

【2119】銅鑼灣﹕銅鑼灣站出口火勢猛烈。

【2116】黃大仙﹕防暴警疑開一槍布袋彈或橡膠子彈，在龍翔道示威者散去。

【2108】元朗﹕大馬路防暴警退開，示威者堵路。

元朗大馬路警駕車被示威者包圍毆打，舉槍示警﹕

+ 2

【2107】銅鑼灣﹕貨車將民主女神運至軒尼詩道，示威者將其砌好並豎立。

【2106】荃灣﹕示威者破壞政府合署。

【2105】鰂魚涌﹕示威者打破糖廠街statbucks玻璃門。示威者進入starbucks內破壞店內設施，玻璃碎裂一地。

【2105】元朗﹕元朗大馬路，防暴警舉橙旗。

【2100】港鐵宣布﹕九龍灣站、樂富站、銅鑼灣站、坑口站、大窩口站、葵興站、太子站、大圍站暫時關閉。另外馬鞍山站被破壞，因多個車站遭到暴力破壞，馬鞍山綫來回方向列車服務暫停。

【2100】馬鞍山﹕阮民安Tommy現身馬鞍山，他指對於林鄭頒布推出蒙面法會將社會推向更危險的情況，更引起民憤，亦非常擔心年青人安危。

+ 2

【2100】銅鑼灣﹕ 在SOGO 外的人群沿軒尼詩道向灣仔方向進發。有示威者在出口縱火。銅鑼灣封站，下面有警察。

【2056】鰂魚涌﹕示威者開始破壞鰂魚涌站，並向客戶服務中心射水。

【2056】觀塘﹕防暴警在裕民坊出動。

【2055】香港仔﹕香港仔海傍道示威者佔路。

【2055】銅鑼灣﹕銅鑼灣D1出口有天拿水，港鐵封站。

+ 2

【2050】元朗﹕元朗大馬路防暴出動。

【2048】港鐵宣布，沙田圍站遭受暴力破壞，顧及乘客和員工安全，馬鞍山綫來回方向列車現時不停沙田圍站，沙田圍站暫時關閉。黃大仙站遭受暴力破壞，顧及乘客和員工安全，觀塘綫來回方向列車現時不停黃大仙站，黃大仙站暫時關閉。太古站遭受暴力破壞，顧及乘客和員工安全，港島綫來回方向列車現時不停太古站，太古站暫時關閉。

【2047】屯門﹕屯門政府合署升降機起火，屯門大會堂一帶冒出濃煙。

【2047】將軍澳﹕示威者在寶邑路組成路障。

【2045】銅鑼灣﹕港島紅隧出口擠塞，入口告士打道封路。

【2045】太古﹕示威者開始破壞葉劉淑儀位於鰂魚涌的辦事處不果，於其辦事處門外燃點紙張及橫額，其後離開。

【2044】港鐵宣布，荃灣站、葵芳站遭受暴力破壞，顧及乘客和員工安全，荃灣綫來回方向列車現時不停荃灣站、葵芳站，荃灣站、葵芳站暫時關閉

+ 3 + 2

【2042】沙田﹕大批原先在沙田聚集的示威者，步行至沙角邨。

【2037】將軍澳﹕示威者在將軍澳站內大肆破壞。亦有在客戶服務站內縱火，站內消防喉被開啟，地上大量積水。

【2036】黃大仙﹕示威者兵分兩路，部分人留在黃大仙，有示威者前往鑽石山。

【2035】香港仔﹕示威者走上街頭。

【2035】港鐵宣布﹕牛頭角站遭受暴力破壞，顧及乘客和員工安全，觀塘綫來回方向列車現時不停牛頭角站，牛頭角站暫時關閉。

【2034】銅鑼灣﹕示威者經告士打道前往SOGO對開軒尼詩道堵路。

【2032】將軍澳﹕Popcorn simplylife被破壞，店內傳出多下玻璃聲。現場有消息指，有人已報警

【2230】太古﹕示威者開始破壞太古站。太古站宣布關站。

【2032】港鐵宣布﹕將軍澳站遭受暴力破壞，顧及乘客和員工安全，將軍澳綫來回方向列車現時，不停將軍澳站，將軍澳站暫時關閉

將軍澳站被嚴重破壞﹕

+ 2

【2028】黃大仙﹕示威者已佔據龍翔道部分行車線。

【2027】荃灣﹕中國銀行櫃員機中心被縱火焚燒。

【2021】將軍澳﹕將軍澳中心美中鴨子被打破店面玻璃，桌子亦被打翻。

【2020】中環﹕仍在中環停留的示威者表示前往銅鑼灣。

【2020】屯門﹕屯門大會堂玻璃幕門全爆，每爆一塊玻璃，現場人士發出歡呼聲。現場約有300人。

【2019】荃灣﹕示威者破壞荃新天地及掟磚。兩分鐘後，示威者以垃圾桶縱火燒中國銀行。

荃灣火燒中銀櫃員機，黃大仙示威者佔龍翔道﹕

+ 6 + 5 + 4

【2015】太古﹕示威者開始走出英皇道，並以雜物堵路。

【2013】屯門﹕示威者破壞屯門大會堂。

【2011】黃大仙﹕龍翔路有示威者嘗試堵路失敗，防暴警出動，與示威者隔街對峙。

【2004】將軍澳﹕ 有黑衣人破壞Popcorn 內Starbucks，又用油漆噴上「黑心美心」等字眼。十分鐘後，有人打破將軍澳中心元氣店面，店舖內綠茶粉散滿一地。

【2003】沙田﹕示威者在沙田站內大肆破壞。沙田好運中心元氣被毀，玻璃門碎裂，商場響起警報。

【2002】灣仔﹕由中環前往銅鑼灣的人潮已到灣仔告士打道近警總對開，有示威者在路中石壆面向警總設傘陣。有防暴警在高位戒備，部分防暴警步出警署設盾陣。

各區堵路﹕

【2001】屯門﹕屯門政府合署被破壞。

【2000】太古城﹕有黑衣人叫聚集的市民一齊出去，前往其他地方聚集。

【1955】尖沙咀﹕《幻彩詠香江》將開始，有示威者在海傍聚集，並亮起手機燈唱歌。

【1955】沙田﹕示威者在沙田政府合署塗鴉，並在排頭街縱火，現場傳出膠味。示威者闖入沙田區康樂事務辦事處大肆破壞。

【1953】將軍澳﹕將軍澳Popcorn商場九成商舖提早關門，有大量市民戴上口罩，合唱「呀，死黑警」。

各區破壞情況﹕

+ 3 + 2

【1953】觀塘﹕觀塘站及裕民坊一帶有示威者聚集，港鐵宣布關站。

【1949】金鐘﹕示威者表示轉往銅鑼灣，人潮向銅鑼灣方向前進。現時示威者已過了演藝學院。

【1942】太古城﹕太古城中心有數百市民聚集，高呼「香港人反抗」等口號。有太古城中心職員指，商場會照正常時間營業，即直至晚上12時才關門，到時職員會叫仍留在商場的人離開，「希望大家合作」，被問到不合作會否報警，職員指假設性問題不會回答。

【1940】荃灣﹕沙咀道球場內約一百名市民坐在中央並高叫口號，另有蒙面黑衣人正在踢足球。

太古城叫口號，荃灣關商場﹕

太古城叫口號，荃灣關商場﹕

【1940】太古﹕大批示威者在太古城中心商場聚集及唱歌。

【1940】金鐘﹕黃之鋒、李卓人及區諾軒在政總現場。

【1934】屯門﹕屯門大會堂對出約有百餘名市民聚集，大部分戴上口罩。現場人士的口號由三個月來的「香港人！加油」，變成「香港人！反抗」。

【1928】金鐘﹕示威者向政總戒備的防暴警叫囂。

【1920】金鐘﹕示威者已走至解放軍軍營，大批示威者走上夏慤道天橋。

【1917】荃灣﹕荃灣球場有廿個左右口罩人聚集。荃新天地關閉。

示威者進軍金鐘﹕

【1920】金鐘﹕示威者已走至解放軍軍營，大批示威者走上夏慤道天橋。

【1915】中環﹕示威者一直向金鐘方向行走，現時已到遮打，中環人潮開始減少。

【1907】中環﹕香港中華總商會外有示威者點火燒雜物，現場冒出大量濃煙。另外，旁邊的美心快餐廳門外同樣有示威者縱火。消防其後到場了解。

【1903】中環﹕示威者以硬物破壞美心快餐廳的玻璃。

【1858】警方表示，有大批示威者用雜物設路障佔據港島多條主要幹道，包括畢打街、德輔道中、民耀街及民祥街等，造成交通嚴重阻塞，有示威者更焚毀國旗。警方警告示威者立刻停止違法行為及離開。警方呼籲駕駛者避免前往該區，並留意最新交通情況。

中環香港中華總商會及美心被示威者破壞﹕

【1846】中環﹕示威者破壞環球大廈鐵閘開關並打開鐵閘。

【1840】旺角﹕「紫荊之殤」合奏團一行約50人，沿彌敦道高呼口號後和平散去。

【1838】中環﹕示威者在干諾道中近中保集團大廈對開以竹枝、雪糕筒設路障，現在有人大叫﹕「返金鐘」，示威者陸續後退。

【1822】中環﹕多輛警車到達IFC對開位置，示威者仍然佔據路面並用路障堵路。多名身穿校服裙的女學生走過人群，現場傳出拍掌聲，她們在人群中心舉起標語表達意見。

中環示威者穿上公仔衫表達對《反蒙面法》的不滿﹕

【1814】有關港鐵列車服務安排。港鐵表示，由於預計有公眾活動進行，港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動，包括關閉車站出入口、列車不停車站，或關閉車站等。基於安全考慮，上述安排可能會隨時實施而未能預早通知。現時，九龍塘站月台水泄不通。

有關最新的車務安排，乘客請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及電台和電視台發放的資訊。請乘客預早計劃行程。

【1813】中環﹕示威者包圍干諾道中吉野家，以硬物拆毀門外的廣告框及以噴漆在鐵閘上寫字。其後更打開鐵閘，有示威者進入店舖內，但沒有破壞店內設備，離開時更順手關上玻璃門。環球大廈對出的德輔道中東西行線亦被堵路，有八架在馬路上的巴士被迫暫停服務，並要折返，現場有身穿螢光衣的城巴職員在現場指揮協助巴士駛走。

【1813】旺角﹕朗豪坊商場內廣播，晚上六時半將會關閉。因應旺角朗豪坊商場宣布晚上六時半關閉，大批市民從商場陸續離開。

【1805】中環﹕示威者佔用干諾道中西行線近環球中心對開。現時東行車輛不能夠經迴旋處駛出，有巴士、私家車及的士被迫滯留。

示威者佔用干諾道中西行線近環球中心對開。(陳浩然攝)

【1803】沙田﹕新城市廣場內部分燈關掉，在場人士舉起手機燈。商場播放廣播，指所有商鋪已暫停營業，呼籲在場人士離開。

【1800】中環﹕中環站內多間商鋪已落閘，大堂亦廣播車站正實施人潮管理，呼籲站內乘客按職員指示。

【1755】旺角﹕「紫荊之殤」合奏團離開朗豪坊，沿彌敦道高呼「香港人反抗」、「蒙面無罪、立法可恥」。彌敦道中國銀行、六福珠寶、周大福、小米商店等多個店鋪落閘。

【1756】中環﹕消防員到場以滅火筒救熄慶國慶橫額的火勢。消防車其後亦到場。

中環示威者放火燒賀國慶橫額 及路障﹕

+ 3 + 2

【1745】旺角﹕「紫荊之殤」合奏團到朗豪坊演奏《願榮光歸香港》、《問誰未發聲》，高呼「香港警察、知法犯法」「六大訴求、缺一不可」。朗豪坊內有部分商場落閘，商場職員指未收到通知需提早關閉商場；又指正了解情況。

【1750】中環﹕示威者將雜物放在慶國慶橫額上一同燃燒。另外，干諾道中東行線的路障亦起火。

【1745】中環﹕有示威者走上行人天橋上蓋，並拆走慶國慶橫額，現場傳出一陣歡呼。有大批市民堵塞畢打街對出的干諾道中東西行車線，令西行車輛需往金鐘方向折返；環球大廈及交易廣場對出的干諾道中迴旋處行車則未有受阻，東行線車輛則經此駛出中環。

【1730】沙田﹕現場目測所見，逾300人聚集於沙田新城市廣場，不時高呼口號及唱歌，群眾亦曾高呼「我要戴口罩」、「香港人反抗」等口號。有人於商場貼上標語「蒙面法已通過」，部分商鋪提早結束營業。在場亦有市民派發口罩，呼籲大家戴上，以示對《禁蒙面法》的不滿。

有市民分享時指出，港人應擔心自《禁蒙面法》先例一開，政府可引緊急法立不同法例。他勸勉，港人未來需盡力參與每一次運動，展現團結精神。

傍晚時份，多區示威者聚集情況﹕

【1738】元朗﹕元朗YOHO有逾百示威者聚集，商場指今晚6時會關門、熄冷氣及燈。

【1734】尖沙咀﹕尖沙咀警署對面美麗華商場有店舖落閘。

【1710】旺角﹕ 「紫荊之殤」合奏團到商場地下、港鐵旺角東站外演奏《願榮光歸香港》、《問誰還未發聲》，並展示「五大訴求、缺一不可」「香港人加油」標語，並高呼「香港人加油」。「紫荊之殤」其後轉往朗豪坊，並指朗豪坊是最後一站，不會前往其他地方。

【1710】中環﹕有示威者燃燒一支有諷刺意味的紅色旗幟。

【1700】中環﹕國際金融中心商場發出廣播，因應中環及附近公眾活動，為保障顧客、職員及商戶安全，商場將於下午6時暫停營業，呼籲現場人士在附近出口離開。

【1653】沙田﹕數百人在新城市廣場中庭聚集，大叫口號及唱歌。

【1645】旺角﹕新世紀廣場的元氣壽司職員表示收到商場通知指，商場將於6點關閉，惟商場服務台職員指未有收到通知，而平日商場關閉時間為10點。而商場內有約10個店鋪落閘。新世紀廣場職員表示，正了解有多少商戶落閘，因應情況或提早關閉商場。

【1650】中環﹕康樂廣場巴士總站對開，示威者築起傘陣，未知下一步行動。而政府總部外有警員巡邏，立法會煲底平靜。

【1646】九龍塘﹕堵路的示威者散去，有駕駛人士下車自行搬走雜物，窩打老道來回方向已通車。

政府推反蒙面法，多區商戶提早關門﹕

+ 4 + 3 + 2

【1630】 中環：國際金融中心商場至少15間商舖提早關門暫停營業。商場內店舖平日晚上9點關門。

【1618】 中環：有保安收起交易廣場對出四枝旗桿的旗幟。

【1614】 沙田：逾百人於聚集新城市廣場中庭，收聽政府記者會。

【1614】旺角﹕新世紀廣場內服裝店Bossini提早關門，惟未知原因，店鋪外貼出告示指店鋪今日提早於下午3時半關門。

示威者佔據九龍塘窩打老道，以雜物堵路﹕

【1634】九龍塘﹕示威者在九龍塘堵路，阻礙前往獅子山隧道的窩打老道。大部分人戴有口罩，亦有人身穿校服。

【1627】中環﹕中環的人潮走出干諾道中，眾人大叫口號，並呼籲天橋上圍觀人士加入。他們將雪糕筒放在路面阻塞交通。

【1555】中環：數輛車想離開，有人放雪糕筒在車前阻其去路，車輛只好向後駛。

【1530】金鐘﹕政府總部落閘。

【1515】中環：有人向集會人士表示凌晨蒙面法將生效，現場一度寧靜。其後有人呼籲明日下午2時銅鑼灣Sogo見，並稱﹕「記得帶面具」。

【1444】中環：九巴職員到場安排受阻巴士離開。

政府宣佈以緊急法推《禁蒙面法》，聚集人潮未散去，政總落閘﹕

防暴警在政總戒備。（蔡正邦攝）

【1443】沙田：Hugh和Simon今午參與沙田新城市廣場的口罩集會。Hugh指，政府以緊急法通過蒙面法不合理，且不會平息到反修訂風波，反而會再激起民憤。Simon表示，政府以蒙面法扼殺市民集會自由及令市民無法保護自己，「戴（口罩）又死，唔戴又死，戴就坐監，唔戴就要秋後算賬。」二人均表示，即使政府公佈蒙面法，他們亦不會放棄抗爭，因反修例風波至今已有太多人受傷、被捕，甚至死，所以只能繼續堅持，否則過去多個月的努力將付諸東流，「暴動十年都唔驚，會驚蒙面法一年？」Hugh認為，即使有蒙面法，相信出來抗爭的人數亦不會減少，因和理非亦已經進化了，已經不會再割席。Simon則批指，香港人一定有更加多有創意的方法應對，例如化妝或戴面具。



【1437】中環：德輔道中畢打街交界有人圍圈叫口號，都有人席地而坐。



【1415】中環：蒙上全面的示威者表示一場快閃行動都有大批人參與，反映香港人對禁蒙面法有「顧慮、隱憂」，他認為基本法賦予人民自由，政府卻多番用武力、法律打壓香港人。他希望政府思考清楚她帶來的是怎樣的香港，反思為何連「和理非」示威者都要蒙上面，而非譴責香港人蒙面。他相信不論和理非或勇武示威者，都不會因為禁蒙面法而退縮。

【1415】中環：集會人士返回德輔道中畢打街交界，不過集會人士明顯比早前少



【1415】防暴警在政府總部戒備。



【1409】中環：遊行隊伍行到遮打大廈時，疑與穿西裝內地人起爭執，該名內地人事後離開在遮打大廈搭上電梯。



【1407】中環：遊行人士往遮打道前進，仍有少量人留在德輔道中。

【1358】中環：在德輔道中聚集的示威者唱《肥媽有話兒》。



【1349】中環： 有救護車經過，在場人士叫開路。又有人放置垃圾於德輔道中佔路，高唱《願榮光歸香港》。



【1340】中環：德輔道中畢打街交界，有人佔路，再叫新口號「黑警除口罩」、不斷叫「反抗」。



【1339】中環：經過畢打街的大部份遊行人士都返回行人路。



【1336】中環：有遊行人士大叫「蒙面法通過咗喇」，在場人士大表驚訝。



【1335】政府宣佈特首林鄭月娥下午3時與一眾司局長於會見傳媒，消息指政府決定用緊急法立禁蒙面法。

【1335】中環：隊頭有人想往金鐘方向前進，經商討後，最後往畢打街南行。



【1333】中環：遊行隊伍高叫「蒙面無罪立法無理」、「 香港人反抗」等口號。



【1329】中環：遊行隊伍離開ifc，調頭佔據民耀街所有行車線。



【1324】中環：遊行隊伍到達香港站對出ifc橋底位置，有車輛響按支持，遊行人士拍掌歡呼。



【1320】中環：遊行隊伍到康樂廣場。



【1318】中環：交易廣場二期對開，畢打街行車隧道，車輛未能行駛。



【1314】中環：遊行人士呼籲途人加入：「有良心一齊行」



【1311】中環：遊行隊伍現正於域多利皇后街，沿途高叫「五大訴求 缺一不可」



【1307】中環：遊行人士佔用德輔道中兩條行車線。



【1305 】沙田：示威者聚集約三十分鐘後逐漸散去，有人呼籲在場人士下午2時半到沙田法院聽審，聲援被捕人士，包括中槍男學生。有市民則留守商場中庭位置張貼文宣單張，部份海報呼籲市民抵制美心集團。

中環反緊急法遊行 逾百人走出德輔道中

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遊行人士經過德輔道中畢打街交界電車路，有電車乘客的遊行人士打氣。（蔡正邦攝）

【1302】中環：遊行人士經過德輔道中畢打街交界電車路，有電車乘客向遊行人士打氣。



【1235】沙田：新城市廣場有約百多名戴口罩示威者圍繞中庭站立，數十名示威者亦圍着商場各層。商場安排多名保安在場維持秩序。約五分鐘後，有人高叫「光復香港」，隨即有大批人士回應「時代革命」，眾人不斷高呼口號，並即場歌唱《願榮光歸香港》及《肥媽有話兒》。

【1249】中環：遊行開始，部分人戴上口罩，又舉起一隻手，象徵「五大訴求」。



【1241】中環：集會人士高叫「解散警隊 刻不容緩」。



【1236】中環：過百人於遮打花園集會，大部分人帶口罩，身穿恤衫西褲，高叫「five demands no one less」等口號。

發起中環快閃遊行的金融從業員發表宣言，指自六月以來， 香港市民無間斷以不同方法和渠道阻止政府強推惡法。可惜，政府漠視民意，並剝奪市民表達訴求的權利；縱容警權過大、無視警暴；港鐵淪為政治幫兇，配合政權隨意停駛。政府作為始作俑者，理應責無旁貸停止社會撕裂。可惜，政府不斷打壓和抹黑抗爭者，深化社會矛盾，意圖淡化其施政失敗對社會造成不可挽回的傷害。他們認為香港政府有意引入緊急法，並儘快頒布禁蒙面法，無疑是藉禁蒙面法阻嚇抗爭者。他們表示「與香港人同在」，團結一致，共同對抗極權暴政，亦望市民能在逆境中保持理智，不為仇恨所支配：「力量來自團結， 團結來自信念。香港人，加油！」

沙田新城市廣場有約百多名戴口罩示威者圍繞中庭站立，數十名示威者亦圍着商場各層。有人高叫「光復香港」，隨即有大批人士回應「時代革命」，眾人不斷高呼口號。（鄧栢良攝）