【禁蒙面法．直播】示威者佔領德輔道中　防暴警政總戒備

盛傳特區政府擬引用《緊急法》，並按此法賦予之權力，盡快頒布《禁蒙面法》。香港01報道特首林鄭今日早上（4 日）將召開特別行政會議，條例在會上通過後，政府最快即日中午或下午公佈，預料除非法集會外，獲警方批出不反對通知書的合法集會上，亦會禁止示威者蒙面。網民發起中環反緊急法遊行，由遮打花園遊行至ifc國際金融中心。 【1415】中環：集會人士返回德輔道中畢打街交界，不過集會人士明顯比早前少 【1415】防暴警在政府總部戒備。 【1409】中環：遊行隊伍行到遮打大廈時，疑與穿西裝內地人起爭執，該名內地人事後離開在遮打大廈搭上電梯。 【1407】中環：遊行人士往遮打道前進，仍有少量人留在德輔道中。

防暴警在政總戒備。（蔡正邦攝）

【1358】中環：在德輔道中聚集的示威者唱《肥媽有話兒》。



【1349】中環： 有救護車經過，在場人士叫開路。又有人放置垃圾於德輔道中佔路，高唱《願榮光歸香港》。



【1340】中環：德輔道中畢打街交界，有人佔路，再叫新口號「黑警除口罩」、不斷叫「反抗」。



【1339】中環：經過畢打街的大部份遊行人士都返回行人路。



【1336】中環：有遊行人士大叫「蒙面法通過咗喇」，在場人士大表驚訝。



【1335】政府宣佈特首林鄭月娥下午3時與一眾司局長於會見傳媒，消息指政府決定用緊急法立禁蒙面法。

【1335】中環：隊頭有人想往金鐘方向前進，經商討後，最後往畢打街南行。



【1333】中環：遊行隊伍高叫「蒙面無罪立法無理」、「 香港人反抗」等口號。



【1329】中環：遊行隊伍離開ifc，調頭佔據民耀街所有行車線。



【1324】中環：遊行隊伍到達香港站對出ifc橋底位置，有車輛響按支持，遊行人士拍掌歡呼。



【1320】中環：遊行隊伍到康樂廣場。



【1318】中環：交易廣場二期對開，畢打街行車隧道，車輛未能行駛。



【1314】中環：遊行人士呼籲途人加入：「有良心一齊行」



【1311】中環：遊行隊伍現正於域多利皇后街，沿途高叫「五大訴求 缺一不可」



【1307】中環：遊行人士佔用德輔道中兩條行車線。



【1305 】沙田：示威者聚集約三十分鐘後逐漸散去，有人呼籲在場人士下午2時半到沙田法院聽審，聲援被捕人士，包括中槍男學生。有市民則留守商場中庭位置張貼文宣單張，部份海報呼籲市民抵制美心集團。

中環反緊急法遊行 逾百人走出德輔道中

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遊行人士經過德輔道中畢打街交界電車路，有電車乘客的遊行人士打氣。（蔡正邦攝）

【1302】中環：遊行人士經過德輔道中畢打街交界電車路，有電車乘客向遊行人士打氣。



【1235】沙田：新城市廣場有約百多名戴口罩示威者圍繞中庭站立，數十名示威者亦圍着商場各層。商場安排多名保安在場維持秩序。約五分鐘後，有人高叫「光復香港」，隨即有大批人士回應「時代革命」，眾人不斷高呼口號，並即場歌唱《願榮光歸香港》及《肥媽有話兒》。

【1249】中環：遊行開始，部分人戴上口罩，又舉起一隻手，象徵「五大訴求」。



【1241】中環：集會人士高叫「解散警隊 刻不容緩」。



【1236】中環：過百人於遮打花園集會，大部分人帶口罩，身穿恤衫西褲，高叫「five demands no one less」等口號。

發起中環快閃遊行的金融從業員發表宣言，指自六月以來， 香港市民無間斷以不同方法和渠道阻止政府強推惡法。可惜，政府漠視民意，並剝奪市民表達訴求的權利；縱容警權過大、無視警暴；港鐵淪為政治幫兇，配合政權隨意停駛。政府作為始作俑者，理應責無旁貸停止社會撕裂。可惜，政府不斷打壓和抹黑抗爭者，深化社會矛盾，意圖淡化其施政失敗對社會造成不可挽回的傷害。他們認為香港政府有意引入緊急法，並儘快頒布禁蒙面法，無疑是藉禁蒙面法阻嚇抗爭者。他們表示「與香港人同在」，團結一致，共同對抗極權暴政，亦望市民能在逆境中保持理智，不為仇恨所支配：「力量來自團結， 團結來自信念。香港人，加油！」

沙田新城市廣場有約百多名戴口罩示威者圍繞中庭站立，數十名示威者亦圍着商場各層。有人高叫「光復香港」，隨即有大批人士回應「時代革命」，眾人不斷高呼口號。（鄧栢良攝）