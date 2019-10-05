【禁蒙面法】余鎧均：開槍警合情合法合理　暫未能接觸受槍傷男子

特首林鄭月娥引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，今日（5日）零時開始生效。消息於昨午公布後，激發示威者於全港多區大肆破壞，元朗有便衣警員遇襲，開一槍制止，一名14歲少年腳部中槍。今日凌晨2時45分，警察公共關係科高級警司余鎧均，在警察總部會見傳媒。她批評暴徒行為遠超過往，不能縱容，遇襲警員開槍屬合情、合法、合理，但現階段未能接觸該名被槍傷人士。

●「直頭係想攞佢（遇襲警員）命！」

余鎧均指，昨晚約9時，一名駕車的便衣警員，在元朗被大批暴徒襲擊，遭人從後箍低及圍毆，生命受嚴重威脅，最終開一槍保護自己。她指，網上影片可見，開槍後暴徒雖稍為後退，但隨即再向該警員投擲汽油彈，火勢達一個人高，「直頭係想攞佢（遇襲警員）命！」警員陷入火中，走避時手腳著火，佩槍跌落地，彈匣分離，暴徒伺機奪槍，幸該警員負傷下維持高度警覺，及時推開暴徒，拿回佩槍。

● 暫未能接觸受槍傷男子

其後，遇襲警員要求增援期間，再被投擲汽油彈，腳部著火，頭破血流，未能及時拾回彈匣。余指，事後警方收接獲一名男子被槍傷報案，警方非常關注其安危，但該名人士正在做手術，警方暫未能與其接觸，亦不清楚其角色。余強調，在指引下，警員可以保護自己或他人免受生命威脅範圍下開槍，而根據片段，警員完全寡不敵眾，她認為該警員開槍合法合理，

● 呼籲市民拾獲彈匣交予警方

對於遇襲警員被指因為企圖開車撞人，才令示威者向其施襲，余鎧均稱焦點應要放回示威者的暴力行為上，批評示威者短時間內演變成惡劣情況，且有目標襲擊警務人員、甚有持不同政見的市民。余表示警方會審慎處理，稍後會對開槍事件作跟進調查，並提醒如有任何人拾獲涉事彈匣，必須交予警方，否則屬違法。

● 示威者貌似和平 暴力遠超過往

而記者會開首，余鎧均批評暴徒行為再次令大家失望，短時間內在多區嚴重破壞，令多個車站停止服務，又致命攻擊血流披面的倒地警員。其後記者會播放多段示威者破壞多間銀行、食肆等短片，包括無綫電視、香港電台及多段網上影片。余指，昨中午12時起，示威者最初貌似和平、毆打持不同意見的人及焚燒國旗，傍晚再伸延至全港各區，多個港鐵站被破壞，車站關閉。

余鎧均，現時示威者的破壞程度，遠超從前所見，以前亦只有劫匪會撬毀銀行捲閘，但現在暴徒闖入銀行放火，暫時未知銀行損失，其他建築物亦被破壞。她稱部分建築物直至深夜，仍可能有人未下班，暴徒縱火或會波及入面市民，後果不堪設想。暴徒導致社區大亂，行為令人憤怨及厭惡。

● 呼籲各界切勿縱容暴力

昨日示威行動中再次有人受傷，余鎧均稱令人心痛，她指香港從前繁榮、穩定，互相尊重及共存，並非有所不滿便大肆破壞，襲擊他人。警方呼籲各界齊心合力，不縱容及姑息一切暴力，重建社會秩序。至於有關禁蒙面法的詳情，余指警方是依據法例執法，今日凌晨正式生效，適當時會公布有關詳情。