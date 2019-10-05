【禁蒙面法．直播】銅鑼灣逾千人聚集　水炮車駐中聯辦、政總

周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，引發多達14區衝突，一名14歲少年大腿中實彈。有網民發起周六（5日）到銅鑼灣一帶示威，中午時份多個商場已落閘，有工人將中國銀行分行大閘加固。警方安排水炮車及裝甲車到中聯辦、政總等重要建築物加強戒備。至下午近三時，近千人聚集並在馬路上遊行，部分人戴上口罩。

(余俊亮攝)

香港眾志秘書長黃之鋒表示，對於政府禁蒙面法的法案，由於大家都擔心吸入催淚彈感到不適，所以都會選擇戴上面罩。目前政府沒有成立特別調查委員會，有感令香港成為警察城市。(李智智攝)

【15：56】上水﹕有示威者在中國工商銀行門外企圖破壞，之後眾人跑離。

【15：48】銅鑼灣：遊行人士於遮打道逗留約10分鐘，不少人高叫口號後陸續散去。

【15：38】上水﹕有示威者以欄杆及垃圾桶堵新康街，但人數只有10多人。

【15：20】銅鑼灣： 遊行人士高叫新口號「我有權，戴口罩」及「六大訴求」。目前示威者停留在遮打道一帶位置，更有示威者呼籲表示「聽日SOGO見」。

【15：20】銅鑼灣： 香港眾志秘書長黃之鋒表示，政府宣佈緊急法銀行就出現擠提，香港整個國際形象打擊很大。「我睇完林鄭個電視講話，就覺得好似公益金便服日嘅老人家，唔知係到做乜。」昨日一名中學生中實彈受傷，而政府一直指與市民對話，但是未有為禁止警員用實彈作出規限，黃認為任何對話都是沒有用。黃之鋒續指，希望香港人權民主法有望在今年通過，希望制裁香港官員攬權的法案。

「就算我有戴口罩，大家都會認到我，所以都係於是無補！」對於政府禁蒙面法的法案，由於大家都擔心吸入催淚彈感到不適，所以都會選擇戴上面罩，「大家都抗議蒙面法，所以大家都戴口罩。」黃之鋒政府立禁蒙面法，只是將運動加強抗爭氣氛，「香港人用武力抵抗，至七月已經逾來逾明顯。」目前政府沒有成立特別調查委員會，有感令香港成為警察城市。

【15：11】銅鑼灣：遊行隊伍步行至警總對開位置，其間有數名軍裝警員，站在軍器廠街天橋上觀望。遊行人士高叫「黑社會」及「解散警隊」等口號。另外，十多名防暴警員在警總內戒備。

【14：55】銅鑼灣：隊頭步行至修頓球場對開，現場逾千人聚集，部分人戴上口罩，不少遊行人士戴上口罩。

【14：35】銅鑼灣：怡和街馬路有障礙物，巴士須掉頭。有人在軒尼詩道擺上攤檔，並放滿雨傘及口罩等等物資，並用大聲公播放歌曲「願榮光歸香港」。

【14：16】銅鑼灣： 遊行人士行出SOGO對出馬路，現場近300人聚集，遊行人士行經希慎廣場對開，亦高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。

【14：16】銅鑼灣：遊行人士開始聚在一起，並不斷高喊口號如「香港人 反抗」、「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」等口號。

【14：07】銅鑼灣：SOGO及東角道一帶有口罩人士聚集，現場約200名人在場。在SOGO門外聚集的伍女士表示，她今天到場支持年輕人，並對《禁蒙面法》表示莫大的憂慮，擔心一旦開了引用緊急法的先例，日後香港市民會「冇哂自由」。

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(李智智攝)

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警方因應近日示威愈趨激烈。今午接近12時，香港01記者發現1號及3號輛水炮車、以及兩輛「銳武」裝甲車終駛至中聯辦對開位置戒備。現場所見，兩輛水炮車、兩輛「銳武」裝甲車如常在中聯辦附近戒備，慎防有示威者衝擊中聯辦。警方亦安排兩輛「豬籠車」及兩輛旅遊巴到場，有蒙面警員從豬籠車下巴，搬運物資。

而銅鑼灣一帶多個商場閉關，不少珠寶首飾店及銀行均落閘，有工人為中銀外牆玻璃以木板加固，市面人流銳減。軒尼詩道及波斯富街交界的交通燈失效，有交通警員在場指揮交通。至下午一時許，守護孩子成員到達SOGO門外，現場亦有十多名市民在場。在SOGO門外的伍女士表示，今天到場是支持年輕人，並對《禁蒙面法》表示莫大的憂慮，擔心一旦開了引用緊急法的先例，日後香港市民會「冇哂自由」。

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政府通過《禁止蒙面規例》全港多區示威

周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過了《禁止蒙面規例》，並於周六（5日）零時零分正式生效。網民隨即號召「十八區起義」，呼籲市民上街抗惡法。周五晚上，本港多達14區發生衝突，部份示威者大肆破壞中資店舖，另外有示威者破壞新界鄉議局大樓，並向上水警察宿舍擲汽油彈。

14歲少年大腿中實彈 送院搶救

周五晚上衝突中，據悉，有便衣警員駕車車同事進行掃蕩行動，當防暴警撤離後，他將車停在輕鐵路軌上，示威者上前追問揭發其身份，包圍私家車及圍毆便衣警，他倒地時取佩槍向上方向開一槍，打中一名14歲少年大腿，而便衣警被掟汽油彈及頭破血流。該名14歲少年被送往屯門醫院治理，情況嚴重。

多個商場周六停業 百佳全線休息一天

多個商場亦宣布周六全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。商戶方面，屬長和系旗下的百佳超級市場今早於facebook專頁宣佈，店舖休息一天，而屈臣氏、豐澤則機場店除外，全線香港店舖休息一天，至於滙豐香港部分分行暫停營業。