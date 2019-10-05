【禁蒙面法．直播】防暴警中環制服兩戴口罩男女　示威者高呼放人

周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，引發多達14區衝突，一名14歲少年大腿中實彈。有網民發起周六（5日）到銅鑼灣一帶示威，中午時份多個商場已落閘，有工人將中國銀行分行大閘加固。警方安排水炮車及裝甲車到中聯辦、政總等重要建築物加強戒備。至下午近三時，近千人聚集並在馬路上遊行，部分人戴上口罩，遊行示威者抵中環後轉戰尖沙咀築人鏈，至傍晚抵旺角一帶。防暴警曾在中環截查一對戴口罩男女及拘捕一名頭巾男。另外，下午3時，上水有示威者破壞商舖後散去，防暴警傍晚始出動，未有拘捕任何人。

【1859】深水埗﹕示威者隊頭到達楓樹街遊樂場，並表示會在遊樂場解散，大叫明日維園見。有遊行人士指會於球場內唱歌，部分則離開。

【1843】太子﹕示威者隊頭已過旺角警署，其間繼續大叫口號，暫未作挑釁行為。

【1835】旺角﹕旺角道及彌敦道交界不斷有人加入隊伍，並一直經行人路朝旺角警署方向前進。示威者其後在始創中心外討論下一步行動，決定繼續遊行，但不會在旺角警署前停留。

【1825】上水﹕防暴警已經全部撤離。

【1821】旺角﹕人鏈已到達旺角。

【1818】上水﹕防暴警及速龍小隊巡邏一圈後，未有拘捕任何人，部分警員登上警車。

上水防暴警及速龍小隊出現巡邏﹕

【1810】上水﹕大批防暴警及速龍小隊在新運路一帶聚集及登上行人天橋，但現場的示威者一旱已離開。

【1758】上水﹕防暴警出動。

【1756】尖沙咀﹕示威者人鏈已到達油麻地。佐敦有恒生銀行櫃員機出現逾二十人的人龍排隊提款，有人稱：「要㩒到擠提！」

尖沙咀人鏈﹕

【1756】中環﹕防暴警上警車離開。在場人士指，早前被截查的口罩男女疑已獲放行。

【1747】中環﹕太子大廈外的中環站，防暴警拘捕一名戴頭巾的男子，未見他有戴口罩，並押上警車。記者問以甚麼罪名拘捕該名男子時，警員聲稱稍後回應，但之後不了了之。

【1735】中環﹕大批防暴警察衝入皇后像廣場，並在滙豐總行對開電車路驅散仍然聚集的示威者，並截停及搜查一男一女，當時他們戴口罩。其餘市民不滿，要求放人，有防暴警舉起胡椒噴劑對准一名坐在花槽石壆的中年男子，並指罵他。約五十名防暴警察，聲稱正調查案件，命圍觀市民離開。

【1712】尖沙咀﹕人鏈在海防道轉入彌敦道後，慢慢朝旺角方向前進，有示威者在路中心揮旗。

【1707】尖沙咀﹕示威者人鏈沿廣東道轉入海防道並一直前行，全部人皆戴有口罩。

防暴警中環截查口罩男女，拘捕頭巾男子﹕

+ 3 + 2

【1704】上水﹕示威者在新豐路大叫「優品360呀！」，並開始破壞優品360鐵閘及燈牌。一名懷疑是鄰舖的女職員大叫「唔好呀」及指要報警，被示威者以粗口辱罵，並稱﹕「唔係搞你間倗，間舖又唔係你嘅，你老細嘅，怕咩啫！」示威者其後在上水石湖墟宣佈行動結束，又指「明日見」。

【1657】上水﹕示威者站在上水藥妝店前，破壞CCTV。

【1654】上水﹕示威者離開商場，走至行人路。

【1637】尖沙咀﹕部分示威者抵達尖沙咀碼頭，當中有人身穿寫有反抗的香蕉服。有示威者在海港城對出碼頭位置沿廣東道築成人鏈。

【1624】上水﹕示威者進入商場，破壞優品360、元氣及東海堂店舖。

上水店舖被示威者破壞﹕

【15：56】上水﹕有示威者在中國工商銀行門外企圖破壞，之後眾人跑離。

【15：48】銅鑼灣：遊行人士於遮打道逗留約10分鐘，不少人高叫口號後陸續散去。

【15：38】上水﹕有示威者以欄杆及垃圾桶堵新康街，但人數只有10多人。

【15：20】銅鑼灣： 遊行人士高叫新口號「我有權，戴口罩」及「六大訴求」。目前示威者停留在遮打道一帶位置，更有示威者呼籲表示「聽日SOGO見」。

【15：20】銅鑼灣： 香港眾志秘書長黃之鋒表示，政府宣佈緊急法銀行就出現擠提，香港整個國際形象打擊很大。「我睇完林鄭個電視講話，就覺得好似公益金便服日嘅老人家，唔知係到做乜。」昨日一名中學生中實彈受傷，而政府一直指與市民對話，但是未有為禁止警員用實彈作出規限，黃認為任何對話都是沒有用。黃之鋒續指，希望香港人權民主法有望在今年通過，希望制裁香港官員攬權的法案。

「就算我有戴口罩，大家都會認到我，所以都係於是無補！」對於政府禁蒙面法的法案，由於大家都擔心吸入催淚彈感到不適，所以都會選擇戴上面罩，「大家都抗議蒙面法，所以大家都戴口罩。」黃之鋒政府立禁蒙面法，只是將運動加強抗爭氣氛，「香港人用武力抵抗，至七月已經逾來逾明顯。」目前政府沒有成立特別調查委員會，有感令香港成為警察城市。

【15：11】銅鑼灣：遊行隊伍步行至警總對開位置，其間有數名軍裝警員，站在軍器廠街天橋上觀望。遊行人士高叫「黑社會」及「解散警隊」等口號。另外，十多名防暴警員在警總內戒備。

【14：55】銅鑼灣：隊頭步行至修頓球場對開，現場逾千人聚集，部分人戴上口罩，不少遊行人士戴上口罩。

【14：35】銅鑼灣：怡和街馬路有障礙物，巴士須掉頭。有人在軒尼詩道擺上攤檔，並放滿雨傘及口罩等等物資，並用大聲公播放歌曲「願榮光歸香港」。

【14：16】銅鑼灣： 遊行人士行出SOGO對出馬路，現場近300人聚集，遊行人士行經希慎廣場對開，亦高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。

【14：16】銅鑼灣：遊行人士開始聚在一起，並不斷高喊口號如「香港人 反抗」、「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」等口號。

【14：07】銅鑼灣：SOGO及東角道一帶有口罩人士聚集，現場約200名人在場。在SOGO門外聚集的伍女士表示，她今天到場支持年輕人，並對《禁蒙面法》表示莫大的憂慮，擔心一旦開了引用緊急法的先例，日後香港市民會「冇哂自由」。

(余俊亮攝)

香港眾志秘書長黃之鋒表示，對於政府禁蒙面法的法案，由於大家都擔心吸入催淚彈感到不適，所以都會選擇戴上面罩。目前政府沒有成立特別調查委員會，有感令香港成為警察城市。(李智智攝)

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(李智智攝)

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警方因應近日示威愈趨激烈。今午接近12時，香港01記者發現1號及3號輛水炮車、以及兩輛「銳武」裝甲車終駛至中聯辦對開位置戒備。現場所見，兩輛水炮車、兩輛「銳武」裝甲車如常在中聯辦附近戒備，慎防有示威者衝擊中聯辦。警方亦安排兩輛「豬籠車」及兩輛旅遊巴到場，有蒙面警員從豬籠車下巴，搬運物資。

而銅鑼灣一帶多個商場閉關，不少珠寶首飾店及銀行均落閘，有工人為中銀外牆玻璃以木板加固，市面人流銳減。軒尼詩道及波斯富街交界的交通燈失效，有交通警員在場指揮交通。至下午一時許，守護孩子成員到達SOGO門外，現場亦有十多名市民在場。在SOGO門外的伍女士表示，今天到場是支持年輕人，並對《禁蒙面法》表示莫大的憂慮，擔心一旦開了引用緊急法的先例，日後香港市民會「冇哂自由」。

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政府通過《禁止蒙面規例》全港多區示威

周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過了《禁止蒙面規例》，並於周六（5日）零時零分正式生效。網民隨即號召「十八區起義」，呼籲市民上街抗惡法。周五晚上，本港多達14區發生衝突，部份示威者大肆破壞中資店舖，另外有示威者破壞新界鄉議局大樓，並向上水警察宿舍擲汽油彈。

14歲少年大腿中實彈 送院搶救

周五晚上衝突中，據悉，有便衣警員駕車車同事進行掃蕩行動，當防暴警撤離後，他將車停在輕鐵路軌上，示威者上前追問揭發其身份，包圍私家車及圍毆便衣警，他倒地時取佩槍向上方向開一槍，打中一名14歲少年大腿，而便衣警被掟汽油彈及頭破血流。該名14歲少年被送往屯門醫院治理，情況嚴重。

多個商場周六停業 百佳全線休息一天

多個商場亦宣布周六全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。商戶方面，屬長和系旗下的百佳超級市場今早於facebook專頁宣佈，店舖休息一天，而屈臣氏、豐澤則機場店除外，全線香港店舖休息一天，至於滙豐香港部分分行暫停營業。