【禁蒙面法】銅鑼灣商場落閘人流減　水炮車裝甲車駐中聯辦、政總

周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，引發多達14區衝突，一名14歲少年大腿中實彈。有網民發起周六（5日）到銅鑼灣一輛示威，中午時份多個商場已落閘，有工人將中國銀行分行大閘加固。警方安排水炮車及裝甲車到中聯辦、政總等重要建築物加強戒備。

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警方因應近日示威愈趨激烈，已如過往數星期般，安排水炮車及裝甲車到中聯辦、政總等重要建築物加強戒備。今早11時10分2輛水炮車經長青隧道往旺角方向駛去。接近12時，香港01記者發現1號及3號輛水炮車、以及兩輛「銳武」裝甲車終駛至中聯辦對開位置戒備。

現場所見，兩輛水炮車、兩輛「銳武」裝甲車如常在中聯辦附近戒備，慎防有示威者衝擊中聯辦。另外，警方亦安排兩輛「豬籠車」及兩輛旅遊巴到場，有蒙面警員從豬籠車下巴，搬運物資。此外，警方亦如常調派2號水炮車及一輛裝甲車到政府總部戒備。而銅鑼灣一帶多個商場閉關，不少珠寶首飾店及銀行均落閘，有工人為中銀外牆玻璃以木板加固，市面人流銳減。

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政府通過《禁止蒙面規例》全港多區示威

周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過了《禁止蒙面規例》，並於周六（5日）零時零分正式生效。網民隨即號召「十八區起義」，呼籲市民上街抗惡法。周五晚上，本港多達14區發生衝突，部份示威者大肆破壞中資店舖，另外有示威者破壞新界鄉議局大樓，並向上水警察宿舍擲汽油彈。

14歲少年大腿中實彈 送院搶救

周五晚上衝突中，據悉，有便衣警員駕車車同事進行掃蕩行動，當防暴警撤離後，他將車停在輕鐵路軌上，示威者上前追問揭發其身份，包圍私家車及圍毆便衣警，他倒地時取佩槍向上方向開一槍，打中一名14歲少年大腿，而便衣警被掟汽油彈及頭破血流。該名14歲少年被送往屯門醫院治理，情況嚴重。

多個商場周六停業 百佳全線休息一天

多個商場亦宣布周六全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。商戶方面，屬長和系旗下的百佳超級市場今早於facebook專頁宣佈，店舖休息一天，而屈臣氏、豐澤則機場店除外，全線香港店舖休息一天，至於滙豐香港部分分行暫停營業。