【禁蒙面法‧直播】影示威者毀櫃員機　藝人馬蹄露旺角遇襲

特區政府根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，連日引發多區衝突。網民發起周日（6日）到梳士巴利花園集合舉行九龍區遊行，中午時份尖沙咀有商店提早關門，星光廣場Starbucks暫停營業，尖沙咀文化中心已取消今日兩場活動，並於下午1時關門。 【1905】旺角：大量警車開往尖沙咀。 【1845】旺角：防暴警員於彌敦道清場，示威者縱火，警方旗起藍旗。大批防暴警將防線推至銀高國際大廈位置，有多輛警車緊隨。 【1815】太子：藝人馬蹄露懷疑遭人襲擊，頭部流血。她前往旺角警署報案，並向在場記者表示，發現有示威者毀爛中國銀行櫃員機，於是她以手機進行拍攝，其後遭對方襲擊，混亂間違失手機，已進入旺角警察內。

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【1812】旺角：多個旺角站出口遭縱火。在示威者於旺角站D3出口，焚燒大量紙皮及木板，而站內灑水系統不斷灑水。有示威者準備搬運更多木板去梵燒，被在場其他示威者制止，指憂鄰近的棚架會遭熊火波及，現場現冒起大量濃煙。

【1752】深水埗：欽州街長沙灣道交界有一輛的士鏟上行人路。現場人士指，的士司機刻意加速撞上行人路，共三名行人受傷，一名南亞裔人士輕傷，另有一男一女被撞倒，需急救員急救。防暴警沿欽州街往警署方向後退。

【1749】太子：警方於施放十多枚催淚彈，示威者由聯合廣場後退到始創中心。

【1747】深水埗：欽州街有大量警車，防暴落車戒備。

【1747】旺角：遭「私了」男子被救護員抬上救護車，原本有說話，但突然間昏倒，但仍有呼吸、脈搏。

【1745】旺角：一名男子於彌敦道近匯豐銀行總行被「私了」，血流披面。義務救護員現場為他治理。現場消息指，該名遭「私了」男子先打人，其後遭人反擊，他一度持棍，但遭人二度毆打。

【1726】太子：旺角警署示威者退到彌敦道近聯合廣場位置。另外，有示威者於信和中心對出聚集。

【1720】石硤尾：警於再於石硤尾拘捕一名男子，並以索帶梆手，男子未有說出其名，其後於南昌街登車防暴離開。

【1716】太子：太子道西近旺角維景酒店對出，示威者設有路障並縱火。

【1712】石硤尾：防暴於南昌街近石硤尾村落車持槍戒備，其後拘捕一名中年男子，該名男子並非穿黑衣，亦沒有蒙面或持裝備，大批市民在場指罵。

【1705】石硤尾：南昌街出現多輛警車，警方一度作出廣播，要示威撤離，示威者向前方跑走。

【1700】 太子：彌敦道仍然有街坊路過，有女途人受驚獲急救員護送離開。警方繼續施發催淚彈，有女警用大聲公警告指將用橡膠子彈及布袋彈。該女警曾形容現場示威者裝扮似「武裝分子」。

【1655】太子：旺角警署舉橙旗，警告會射布袋彈及橡膠子彈。再舉黑旗，並指會發射催淚彈，隨即向恆生銀行位置發射多枚催發彈。

太子道西縱火路障。（余睿菁攝）

【1645】九龍塘： 歌和老街有被困的巴士乘客向示威者舉六字手勢，代表六大訴求。現場消息指，往樂富方向、窩打老道有警察，示威者沿歌和老街後退。

【1643】太子：旺角警署警方再舉橙旗，並要求記者離開，指記者在中銀對出，身處在「火網中」有機會被擊中。其後向太子道西方向開了多槍，部分示威者走避。

【1638】九龍塘：大批示威者於達之路、歌和老街交界停留，有人拆鐵欄。

【1638】九龍塘：大批示威者於達之路、歌和老街交界停留，有人拆鐵欄。

【1630】九龍塘：示威者隊伍已過城大。

【1624】太子：旺角警署舉黑旗及橙旗，在平台的防暴警察幾度持槍。在中銀對出有示威者築防線，對面彌敦道持續有大批遊行人士繼續前行。

【1613】太子：太子舉藍旗。

【1603】太子：示威者於界限街設路障。

【1600】九龍塘：窩打老道近美國國際學校警方舉藍旗，現場消息指近百防暴正在推進。

【1550】太子：界限街示威者轉入大坑東道，示威者其後往九龍城大方向進前，部分人轉入達之路。現場消息指九龍塘窩打老道有速龍。

示威者於界限街設路障。（賴雯心攝）

【1542】深水埗：示威者步行到楓樹街之後，在對面行車線回頭，向旺角方向前進

【1539】 7-Eleven 表示考慮各區交通情況，為確保顧客和店舖團隊的安全，決定於下午7時關閉 7-Eleven 店舖。

【1535】深水埗：遊行隊伍隊頭到楓樹街球場。

【1530 】旺角：創興廣場地下的優品360，有人用滅火筒爆開優品360鐵閘破壞。

【1514】尖沙咀：示威者塗鴉警署對面的優品360。

警署內有防暴警於高位戒備監視。示威者經過警署時高呼「黑社會」、「解散警隊」等口號。（李穎霖攝）

【1513】太子：遊行隊伍隊頭到旺角警署，示威者以鐳射筆照向警署外牆。



【1510】旺角：內地品牌小米門前圍板被噴漆。



【1506】旺角：被指福建幫品牌優品360招牌被破壞。



【1457】旺角：彌敦道近窩打老道交界、往尖沙咀方向行車線有大量車輛被困，集結人士現聚集於往太子方向行車線前行。

【1455】尖沙咀：示威者以火槍等工具塗鴉並焚燒港鐵站指示牌，又打破車站玻璃。



【1452】警方表示下午約二時，大批示威者開始佔據尖沙咀彌敦道北行車線，目前示威者正向旺角方向前行，造成交通嚴重阻塞。他們正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方呼籲示威者盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛者留意最新交通情況。因應目前情況，尖沙咀警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【1444】尖沙咀：示威者不停用雷射筆照向警方，大叫「解散警隊，刻不容緩」。警署平台上已有防暴警察戒備，並有防暴警察已抱持長槍。



【1440】尖沙咀：示威者行至永安百貨對開後，開始走出彌敦道往尖沙咀方向行車線。



【1438】尖沙咀：示威者佔領彌敦道兩條行車線，沿路在巴士站張貼文宣。

【1428】尖沙咀：警署內有防暴警於高位戒備監視。示威者經過警署時高呼「黑社會」、「解散警隊」等口號，現場人權監察員指，在場示威者傳言警方曾在警署內舉黑旗，但他們並未親眼見到。



【1417】尖沙咀：示威者隊頭已越過彌敦道海防道交界。

【1416】尖沙咀：示威者塗鴉尖沙咀港鐵站。



【1415】尖沙咀：聚集的數百名黑衫群眾已起步，邊行邊叫口號，馬路有車輛受阻。



【1409】尖沙咀：太空館外聚集人士已站出彌敦道，高呼「香港人反抗」、「光復香港時代革命」等口號，又大叫揳衫防臥底警員。

【1406】康樂及文化事務署宣布，由於多區可能出現特殊情況，轄下一些文康設施將因應情況陸續在下午一時起提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電場地或1823查詢。



【1400】尖沙咀：部分示威者開始遊行，未知終點。有人以擴音機播《願榮光歸香港》，示威者走出梳士巴利道。

【1350】尖沙咀：下起大雨，大批示威者到避雨處繼續大叫「五大訴求 缺一不可」等口號。



【1346】尖沙咀：SOGO崇光百貨已落閘。



【1335】尖沙咀：文化中心對開數百人在雨中聚集。

網民號召九龍遊行，尖沙咀文化中心1時關閉。（賴雯心攝）