【禁蒙面法‧直播】深水埗示威者調頭往旺角　7-Eleven落閘

特區政府根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，連日引發多區衝突。網民發起周日（6日）到梳士巴利花園集合舉行九龍區遊行，中午時份尖沙咀有商店提早關門，星光廣場Starbucks暫停營業，尖沙咀文化中心已取消今日兩場活動，並於下午1時關門。 【1542】太子：彌敦道示威者轉入界限街，部分人停於警察遊樂會外，有人塗鴉外牆，並曾用槌破壞後門。 【1542】深水埗：示威者步行到楓樹街之後，在對面行車線回頭，向旺角方向前進 【1539】 7-Eleven 表示考慮各區交通情況，為確保顧客和店舖團隊的安全，決定於下午7時關閉 7-Eleven 店舖。 【1535】深水埗：遊行隊伍隊頭到楓樹街球場。 【1530 】旺角：創興廣場地下的優品360，有人用滅火筒爆開優品360鐵閘破壞。 【1514】尖沙咀：示威者塗鴉警署對面的優品360。

警署內有防暴警於高位戒備監視。示威者經過警署時高呼「黑社會」、「解散警隊」等口號。（李穎霖攝）

【1513】太子：遊行隊伍隊頭到旺角警署，示威者以鐳射筆照向警署外牆。



【1510】旺角：內地品牌小米門前圍板被噴漆。



【1506】旺角：被指福建幫品牌優品360招牌被破壞。



【1457】旺角：彌敦道近窩打老道交界、往尖沙咀方向行車線有大量車輛被困，集結人士現聚集於往太子方向行車線前行。

【1455】尖沙咀：示威者以火槍等工具塗鴉並焚燒港鐵站指示牌，又打破車站玻璃。



【1452】警方表示下午約二時，大批示威者開始佔據尖沙咀彌敦道北行車線，目前示威者正向旺角方向前行，造成交通嚴重阻塞。他們正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方呼籲示威者盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛者留意最新交通情況。因應目前情況，尖沙咀警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【1444】尖沙咀：示威者不停用雷射筆照向警方，大叫「解散警隊，刻不容緩」。警署平台上已有防暴警察戒備，並有防暴警察已抱持長槍。



【1440】尖沙咀：示威者行至永安百貨對開後，開始走出彌敦道往尖沙咀方向行車線。



【1438】尖沙咀：示威者佔領彌敦道兩條行車線，沿路在巴士站張貼文宣。

【1428】尖沙咀：警署內有防暴警於高位戒備監視。示威者經過警署時高呼「黑社會」、「解散警隊」等口號，現場人權監察員指，在場示威者傳言警方曾在警署內舉黑旗，但他們並未親眼見到。



【1417】尖沙咀：示威者隊頭已越過彌敦道海防道交界。

【1416】尖沙咀：示威者塗鴉尖沙咀港鐵站。



【1415】尖沙咀：聚集的數百名黑衫群眾已起步，邊行邊叫口號，馬路有車輛受阻。



【1409】尖沙咀：太空館外聚集人士已站出彌敦道，高呼「香港人反抗」、「光復香港時代革命」等口號，又大叫揳衫防臥底警員。

【1406】康樂及文化事務署宣布，由於多區可能出現特殊情況，轄下一些文康設施將因應情況陸續在下午一時起提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電場地或1823查詢。



【1400】尖沙咀：部分示威者開始遊行，未知終點。有人以擴音機播《願榮光歸香港》，示威者走出梳士巴利道。

【1350】尖沙咀：下起大雨，大批示威者到避雨處繼續大叫「五大訴求 缺一不可」等口號。



【1346】尖沙咀：SOGO崇光百貨已落閘。



【1335】尖沙咀：文化中心對開數百人在雨中聚集。

網民號召九龍遊行，尖沙咀文化中心1時關閉。（賴雯心攝）