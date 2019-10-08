【禁蒙面法】逾80組交通燈仍失靈　旺角兩男子自發指揮交通

港府日前宣佈於10月5日正式實施《禁蒙面法》，事件引來社會不滿，過去長周末，本港多區發起示威集會，最後演變成激烈衝突，大批示威者堵塞道路，部分設施被破壞，當中有80組交通燈被毀。今(8日)早，在旺角最繁忙路口，至少有三名市民自發指揮交通，有剛看完醫院的市民得知指揮交通的是市民後，備受感動加入指揮交通的行列。直至中午12時，現場有5名義工在場指揮交通。

今早9時許，正值上班時間，旺角彌敦道與亞皆老街交界花旗銀行對開的十字路口的交通繁忙，由於上址交通燈仍然失靈，現場未見有交通警，有3名身穿反光衣的男子自發指揮交通，好讓車輛及行人能協調過路。至中午12時，陸續有市民加入，現場最少有5名市民指揮交通。亦有市民向他們送上飲品，及買來反光衣方便想加入的市民可取用。

繁忙的旺角十字路口，交通燈壞了，現場不見交通警，只見三名市民自發指揮交通。（鄧栢良攝）

感觸市民自發指揮交通

至10時多，蔡先生於朗豪坊看完醫生後，走至上址時發現有兩名市民在自發指揮交通，初頭以為是交通警，及後發現是市民自發指揮交通，「點知係市民，所以我好感觸。」於是他買了一件反光衣及哨子，加入指揮交通的行列，「純粹知道市民係自發，姐係我都可以幫手，咪落嚟幫手。」

蔡先生稱，政府有責任維持交通，未知政府、警方何時真的會處理，「佢未出嚟之前，咪惟有我哋市民去做囉。」站在旺角最繁忙之一的十字路中指揮交通，蔡先生稱很感動市民願意自發做這件事，有過路的伯伯向他稱，「唔理你咩角色都好，你企係到幫手係好大嘅作用。」蔡先生稱，因要上班，下午1時便會離開，看可否將反光衣交給下一位自發的市民。

蔡先生看完醫生後自發於旺角指揮交通。（鄧栢良攝）

退休人士蔡先生加入義務指揮交通陣營。（鄧栢良攝） 另一名退休人士蔡先生家住馬鞍山，今早於旺角飲茶後途經上址，見交通燈壞了，在場只有一名青年在指揮交通，自己又有空，便加入義務指揮交通陣營，對於繁忙的十字路口沒有交通警在場協調，蔡先生稱是政府的羞恥，「不知所謂，咁多警察，派幾個交通督導員都冇。」蔡先生指，破壞交通燈是不對的行為，惟已是事實，警方應解決事件，但卻遲遲不派人前往協調交通，「佢唔理就係唔理你，佢特登作成一個等市民反感嘅局面。」

根據運輸署資料，截至今早5時半，受破壞或受干擾的交通燈共有近80組，分布於屯門、荃灣、元朗、將軍澳、北區、大埔、沙田、東涌、九龍城、油尖旺、深水埗及觀塘。有關部門正竭力搶修。由於仍有交通燈未能恢復正常運作，運輸署呼籲駕駛人士在駛經有關路口時請加倍小心忍讓，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。路行人請盡量使用鄰近過路設施如行人天橋和隧道。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。