【逃犯條例】新港城保安擋門阻警硬闖　三男二女涉嫌阻差辦公被捕

反修例風波持續，本周一（7日）晚上，馬鞍山曾爆發警民衝突，大批防暴警員在新港城中心外推撞玻璃門，多名商場職員合力擋住大門阻止，防暴最終撞開大門，在商場內至少拘捕一人。事隔數日，消息指，當晚新港城中心有份阻止防暴警進入商場的三男二女保安涉嫌阻差辦公被捕。

本周一（7日）晚上，馬鞍山爆發警民衝突，大批防暴警員在新港城中心外推撞玻璃門，欲進入商場採取行動，多名商場職員合力擋住大門阻止，惟防暴警合力猛推撞開大門，長驅直進在商場制服一名男子。消息指，馬鞍山新港城中心三男二女保安及客戶服務員工涉嫌阻差辦公被捕。

防暴硬闖商場逐格睇：

警曾接報商場內有店舖被人破壞

警察公共關係科署理總警司江永祥昨日在警方例行記者會回應事件時指，網上有片段流傳，指馬鞍山一商場有保安員不讓警員內進，他澄清指，當晚8時許，警方接報指，馬鞍山新港城商場內有店舖被人破壞，亦有商場連接的馬鞍山港鐵站設施被破壞，警方接報到場，過程中需要穿過商埸才可進入，可惜被保安員阻止，警員多次解釋有罪案發生，保安仍拒絕，最後警員推開商場門口，進入處理事件，警方當時有必要行使法律賦予警方的權利，去處理事件，警方不需要取手令亦可進入處理事件。當時商場內有超過30人聚集，叫囂、以及用雷射光照射警員，警員上前追截時，有一名記者站在路中被警員撞倒，之後並將她扶起，「我諗係我哋執行職務期間撞到佢，係感到唔好意思，但係我哋同事有事件要處理嘅時候，好多時未必顧及到咁多。」

警方曾指未取得手令下可進入搜查

香港物業管理公司協會曾於八月中旬（16日）發表「處理公眾活動提示」，指與警方開會後，警方根據香港法例第232章〈警隊條例〉第50章第3條指出，如任何警員相信任何須予逮捕人士進入某處，警方向管理該處的人提要求時，須容許警方進入；第50章第4條則指，為避免被逮捕的人有機會逃離，警方在無手令下可進入任何地方的外部或內部的門或窗；第50章第5條則指，警員為使自己脫身，或為使任何其他合法進入任何地方以執行逮捕而被扣留在內的人脫身，可強行闖破任何地方。

而警方當時向香港物業管理公司協會，發出的函件中則指出，如未能根據了第50章第3條進入該處，警方可根據手令的情況下，及在本可發出手令而未取得手令，可進入該處搜查；警方又表示，根據《條例》第63條，任何人士協助或意圖或拖延警務人員執法，循簡易程序定罪後，可處罰款$5,000及監禁6個月。