【禁蒙面法】新港城周六日停業　恒地旗下商場亦曾阻警入內

馬鞍山新港城中心5名保安及職員因周一（7日）晚阻擋玻璃門外的防暴警內進，今日涉嫌阻差辦公被捕。商場所屬的恒基兆業地產回應指，對周一發生的事件深感遺憾，為保障顧客的安全及避免衝突發生，馬鞍山新港城中心第四期商場將於周六、日停業。 近月反修例示威中，恒地旗下商場包括ifc及沙田中心，曾因警員進入商場範圍問題，而有職員與警員理論甚至阻止。

新港城五名保安及職員被捕，今晚數百名市民於商場聲援。（余俊亮攝）

恒地發言人回應指，恒地得悉警方今日拘捕了公司轄下馬鞍山新港城中心第四期商場一名女客戶服務主任及四名外判保安公司聘用之保安員，懷疑他們涉及於周一在商場內阻礙警務人員執行職務。發言人指恒地對事件深感遺憾，由於事件已經進入司法程序暫不便置評。發言人又指為保障顧客的安全及避免任何衝突事情發生，馬鞍山新港城中心第四期商場將於本週六和週日（12日至13日）暫停營業兩天。

旗下商場職員曾與警員理論

近月的《逃犯條例》修訂爭議衝突中，有恒地旗下商場曾因警員進入商場範圍問題，而有職員與警員理論甚至阻止。7月14日沙田新城市廣場衝突當晚，有示威者被圍困沙田中心，警方速龍小隊堵住前往大會堂、新城市廣場的出口天橋，沙田中心物業管理經理，與在場的前警務處處長鄧竟成兒子、警察機動部隊第四訓練總督察鄧智兆理論，指示威者不敢離開，反問警方是否會入內清場，鄧回應「入面你哋管，唔關我事，我只管出面」，表明不會衝入商場，並轉身離開。經理與另一指揮官溝通後，在不投擲物件襲擊警員的前題下，示威者獲准逐一放行及前往新城市廣場。

ifc商場職員阻警進入

另外於7月28日中環遮打花園集會過後，晚上中上環發生警民衝突，防暴警一度於干諾道西天橋上推進及欲進入國際金融中心，商場代表於門外阻止，稱警員再進入會引起大家不安，「話番畀你哋指揮官聽，唔好意思，我哋唔歡迎你入嚟商場」，警方終停止進入。