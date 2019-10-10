【10.7新界】警：男警無入病房　屯院：職員陪同入產房對孕婦資料

10月7日晚，全港多區爆發衝突，其中警方在屯門拘捕5男5女，包括一名19歲穿街坊裝孕婦。據知該名孕婦預產期不足兩個月，被捕後送到屯門醫院產前病房，期間警方派出一男一女軍裝警員駐守病房，引起醫護人員及孕婦不滿。據知有醫護向警方表示，男士不宜在產科停留，並會令其他孕婦感不安，警方終改派兩名女警看守病房。 警方於今日(10月10日)凌晨表示，早前於屯門被捕的5男5女，已獲准保釋候查，須於12月上旬再向警方報到。據知，當中包括該名孕婦。

10月7日晚，一名孕婦在屯門被捕。(資料圖片) 較早時一名同房孕婦透露，女被捕人被送往醫院的第一晚，由一名女警及一名男警看守，翌日早上有兩名男警看守，令病房內的其他孕婦感到不安，有孕婦向醫護投訴後，警方改由兩名女警看守女事主。同房孕婦稱，警員嚴密監察女事主，無論是食飯、去廁所都會有警員緊跟住。亦有人在網上稱，見到有男警員曾進入產房範圍。 警方於昨日(9日)下午5時左右，在FACEBOOK帖文澄稱，指男警並無進入產前病房，只留在房間外的地方：

「警方留意到有人在社交媒體討論，稱有男警闖入產房看守一名早前被捕的孕婦。警方了解當時情況後，確認被捕人涉及一宗非法集結及刑事毀壞案件，在十月七日晚上於屯門輕鐵兆康站內被捕。該名女子在被捕後表示不適，要求送院，並於『產前病房』留醫，由一男一女警員看守。當時被捕人身處一間可容納8名病人的房間，兩名警員一直在房間外看守，期間並無進入該房間。而房間外的地方，亦有其他男性家屬通過。其後有其他留院孕婦表示關注有男性警務人員出現，警方亦已即時安排女性警務人員接替。警方重申，警方有既定程序看守被捕人，警方一直尊重個人私隱，在醫院調查任何個案或進行任何行動時，並不會影響醫院運作和病人服務。」 香港警察FACEBOOK

有自稱是助產士的人士在網上稱，男警員曾進入產房。(網上圖片) 及至昨日晚上，有人在網上張貼一張「屯門醫院婦產科」、遮掩了姓名及樣貌的職員證照片，稱是屯門醫院註冊護士兼助產士。該人士直指，男警「係無走到入產前病房嘅床位入面。但係佢地走左入一個更加唔可以入嘅地方，就係『產房』。」該人士續指，「當時被捕孕婦懷疑穿水，要入產房做檢查。檢查一向流程係孕婦需要除曬內衣褲，換上病人手術袍，推入產房後喺產床上打開雙腿，由醫生抽取下體分泌化驗。當時男警員以錄取口供為理由，而進入產房，在場旁觀。」 該人士續指，「入院當時有一男一女警喺現場，當負責警員向當晚產房主管表示要錄口供」，同時質疑院方妄顧病人私隱：「產房主管竟然妄顧病人私隱，私自放行警察入產房重地！而且係放個男警入去，叫女警係出面等。當時產房仲有其他待產嘅孕婦，私自放行嘅行為極不負責任，亦無尊重病人私隱！」

《香港01》就網上有關男警進入產房的傳聞，向屯門醫院查詢。屯門醫院發言人深夜回覆時指，孕婦檢查時只有醫護人員在場；而男警曾在護士及職員陪同下，到產房內的「獨立檢查間」與孕婦核對資料：

「該名孕婦在產房內的獨立檢查間內接受檢查，期間並沒有醫護人員以外的人士在場。由於該名孕婦由警察帶同入院，男警在護士及職員陪同下，曾到獨立檢查間與孕婦核對資料，完成後馬上離開檢查間，在產房內的家屬等候區等候。屯門醫院會致力確保病人私隱得到保障和病人服務運作暢順。」 屯門醫院發言人