【紅館遇襲】演唱會散場後起爭執　新巴職員遭「白牌車」惡漢襲擊

網上流傳昨晚（9日）謝安琪紅館演唱會完結後，有「白牌車」惡漢襲擊巴士站職員，對方斥責新巴職員「阻住搵食」，並要求對方關掉手提擴音機，惡漢直言「吹雞」後離開。其後一輛寶馬私家車到場，有數名惡漢下車衝向新巴職員，有職員被打中倒地。巴士業職工會聯盟主席林錦標證實事件，他指昨晚有職員多次打999報警，但無人接聽，最終由公司向運輸署緊急協調中心求助。林指紅館外存有白牌車問題，希望警方正視事件及加強執法。就事件香港01已向警方及新巴查詢。

巴士業職工會聯盟主席林錦標證實事件，他表示事發時有助理站長，於紅館對開車站維持秩序，其間被疑似駕駛「白牌車」的惡漢襲擊。（網上圖片）

新巴職員遇襲 多次致電 999求助 無人接聽

網上流傳周三（9日）謝安琪紅館演唱會完結後，有巴士站職員被「白牌車」惡漢襲擊。據網上帖文顯示，「三間巴士公司 (九巴、城巴、新巴) 一如以往提供紅館散場巴士服務，並有派員到現場執行各種相關工作。」內容指，有新巴職員在現場遭到懷疑在「兜客」的白牌車司機及其同黨襲擊受傷，幸傷勢並不嚴重。遇襲職員曾嘗試多次致電 999報警求助，但無人接聽。

「白牌車」惡漢揮拳 襲擊新巴職員

網站「巴士台 HK BUS CHANNEL」帖文指，聯絡到其中一位事主，對方於紅館對出行人路，協助並指示觀眾乘搭新巴 701R、796R (及城巴 20R) 號路線。而為方便工作帶備咗一部俗稱「小露寶」的手提擴音機，播放預錄的路線服務資訊。

其間，有多名自稱經營「白牌車」服務的人士，上前干涉及喝罵。該班惡漢斥責新巴職員「阻住搵食」，要求立即關掉「小露寶」並離開，甚至聲言恐嚇「吹雞」。其後一輛白色寶馬私家車駛至，車上有人衝落車，並推撞新巴職員及揮拳襲擊。事發時有職員被打中倒地。

巴士業職工會聯盟主席：證實事件

巴士業職工會聯盟主席林錦標證實事件，他表示事發時有助理站長，於紅館對開車站維持秩序，其間被疑似駕駛「白牌車」的惡漢襲擊。據他了解，當時有職員報稱打「999」報警，但是警方多次沒有接聽，「最後有人打電話去公司，再打畀運輸署緊急協調中心。」林指，緊急協調中心有當值人員接報後，對方表示即時跟進。

紅館外存有白牌車問題 望警方正視事件

「公司指有事發生，都會去警署備案。」林錦標指出，紅館外一直存有白牌車問題，他感警方多年來沒有正視事件。「有警察咪收斂啲，無警察就橫行霸道！」他希望警方公正處理事件。據知，白牌車疑有黑社會人士背後操控。