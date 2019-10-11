【油塘女浮屍】網民到死者學校悼念　鞠躬獻花、燃點白蠟燭

上月社交媒體流傳一則尋人啟事稱，15歲陳彥霖於9月19日下午2時15分在港鐵美孚站與友人分開後失蹤。三日後，油塘對開海面發現屍體；約三星期後，警方初步調查相信屍體發現案中事主為15歲失蹤女童。陳彥霖就讀職訓局，有網民發起今（11日）早上於香港知專設計學院悼念活動。

網民發起今（11日）早上於香港知專設計學院悼念及聲討活動。（陳諾希攝） 上午10時許，十多人身穿黑衣及口罩抵香港知專設計學院設計大道。部分人逐一向上前鞠躬，在長櫈上擺放一束束白色鮮花，地上點燃白色蠟燭悼念死者。至上午11時，悼念現場已聚集約40人，有近半數人靜坐；長櫈上已擺放十多束鮮花，有人在地上寫「文宣」，內容指今日的自發罷課或鮮花集會目的為陳同學討回公道，

教職員到場鞠躬：我覺得有啲不明不白

香港知專學院一名男教職員到場鞠躬，他認為陳同學死因不能因無可疑便結案了事，因為警方未有交代清楚「我覺得有啲不明不白」，逐指其立場與「連登仔」差不多，認為與反修例運有關，「如果係自殺，有冇可能會全裸？」。

有人到2樓灑下溪錢。(陳諾希攝)

油塘女浮屍疑為15歲失蹤少女 重案組接手調查

9月22日上午，油塘魔鬼山發生屍體發現案 ,由東區警區刑事調查隊跟進。事件發生近三星期，初步相信女死者為年僅15歲的女學生陳彥霖。她於9月19日下午在美孚最後露面後失蹤，其家人事後在網上尋人，惟未有消息。據知，警方將案件交由東區重案組跟進，惟暫未知事件有無可疑。《香港01》正向警方查詢相關事件。