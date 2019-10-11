【嘉頓山斬人案】男子持刀襲擊四名女子　警封山調查　一人危殆

四名女子深水埗嘉頓山遇襲受傷。今(11日)早10時13分，四名女子在深水埗嘉頓山運動期間，遭一名男子持一把六吋長的生果刀襲擊，其中一名女子背部及胸部受傷，其餘三名女子亦被刀所傷，兇徒施襲後逃去，有人見狀報警求助，消防及救護人員接報到場，協助傷者落山送院救治。警方將山路封閉，呼籲行山人士離去，警員攜同警犬到場，正追捕逃走兇徒。案件列作傷人，交由深水埗警區重案組第三隊跟進，暫未有人被捕。

四名婦人分別姓林57歲、其頸及背受傷，情況嚴重；姓吳50歲內地人，其頸、腹及背受傷，情況危殆，兩人現在威爾斯親王醫院接受治理；另外姓劉52歲內地人，其頸及背受傷；姓張54歲內地人，其胸及下巴受傷，兩人情況嚴重，送往伊利沙伯醫院。現場消息指，受傷女子其中三人在同一位置做運動，兇徒斬傷三人後，在逃走期間見第四名女子，再把她斬傷。嘉頓山距離山頂120米的山腰位置有血迹，相信為其中一名傷者遇襲位置。

及至下午3時許，警方嘉頓山完成搜索，暫未有發現，探員仍在現場調查，未能解封，至於兇徒行兇動機仍然未明。警方表示，疑犯為一名年約五十歲男子，身高約一點六米，中等身材，案發時身穿藍色短袖上衣及長運動褲。

現場有一級樓梯遺有大量血跡。（陳浩然攝）

過往行山事故情況常有發生，警方亦曾建議市民行山時，應盡量避免單獨行山及攜帶大量金錢及貴重財物，將行程路線及時間表在出發前通知親友。假如在郊遊期間發現任何可疑人士時應保持距離及立即報警。如果不幸遇劫，應該保持冷靜，留意賊人特徵及逃走路線，在安全情況下報警求助。

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