【逃犯條例‧直播】黃埔逾百示威者佔路　元朗防暴警到場清路障

《逃犯條例》修訂爭議至今逾四個月，多區接連有市民發起反修例示威活動，今晚有網民發起晚上9時於十八區商場舉行和你唱活動，於沙田新城市廣場及九龍塘又一城有市民聚集。隨後至晚上10時許，黃埔有多名黑衣示威者走出德安街及紅磡道交界馬路，另外有示威者又以雜物堵路，另外於元朗近亦有示威者以雜物堵路，大批防暴警員到場清走路障及戒備。

【0030】黃埔：繼續有大批示威者堵路及叫囂，有示威者坐於紅磡道及德安街十字路口中間；防暴警離去半小時再次到場築起防線。

【0010】元朗：警方清場期間曾施放胡椒噴劑，一名男子及一名記者「中椒」，由急救員即場治理。

【0000】黃埔：警員登上警車離去；但部分示威者未離開，並發現地面遺下一支閃燈物體，懷疑是警員遺下，有警車其後曾再駛經現場離開，有示威者大叫：「阿SIR留咗嘢呀！」

【2355】元朗：大批防暴警清場，一名男子在大棠路星展銀行對開，被按地制服，有示威者向其呼問：「你叫咩名呀？」隨即有警員不斷呼喝「唔關你事！」、「曱甴」、「想拉就過嚟啦！」

【2335】黃埔：防暴警員於紅磡道築起路障，暫時未有推進，部分防暴警一度走上黃埔花園對開行人天橋，有街坊不滿管理員未有出現，又向警員高叫「私人地方呀」及叫警員收隊。

【2330】黃埔：多名防暴警員到場，當中包括旗手，有警員清走馬路上路障。

【2328】元朗：元朗大馬路及大棠路有多名黑衣示威者聚集，又以雜物堵路。晚上10時46分，警方接獲報案，指元朗教育街千色廣場對開，有人遭一群人襲擊，其間有人向他淋潑液體，救護到場將他送往博愛醫院治理，暫時未有人被拘捕。較早前有大批防暴警員到達元朗戒備，並清走部分路障。

【2325】黃埔：現時紅磡道德安街交界仍有逾百人聚集，早前有示威者一度以雜物堵路，相信與早一小時之前警方在附近地方的拘捕行動有關。

逾百名示威者於黃埔紅磡道佔路。（余睿菁攝）

防暴警到場清走路障。（梁煥敏攝）