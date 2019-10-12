【10.12遊行】尖沙咀反緊急法遊行　網民鐘樓集合　5支旗桿無掛旗

周六（12日）有網民發起「反對緊急法遊行」，下午三時由尖沙咀鐘樓出發，遊行至深水埗運動場。

至下午2時10分，有防暴警察在尖沙咀碼頭迴旋處，要求停迫上址的車輛離開。下午一時許，已取消的「感謝您們大遊行」集合地點尖沙咀海濱公園人流稀少，有少許外國和內地遊客閒逛。鄰近K11 MUSEA商場、Starbucks 和小食亭等均正常營業，暫時未見警方佈防。今早記者巡視尖沙咀一帶，海港城外五枝旗杆上的所有旗幟早已被人收起，只剩下五支旗杆。而海港城附近一帶商場店舖如常營業，未有關門。

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本月初政府通過《禁止蒙面規例》 引發多區示威及衝突事件

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上周五政府通過《禁止蒙面規例》全港多區示威

上周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過了《禁止蒙面規例》，並於上周六（5日）零時零分正式生效。網民隨即號召「十八區起義」，呼籲市民上街抗惡法。周五晚上，本港多達14區發生衝突，部份示威者大肆破壞中資店舖，有示威者破壞新界鄉議局大樓，並向警察宿舍擲汽油彈。至今約有90人涉違反《禁蒙面法》被捕。

多個港鐵站被破壞、縱火 上周六港鐵全停

自政府通過《禁止蒙面規例》，本港過去一個星期，發生多次示威及警民衝突事件。多個港鐵站再被破壞和縱火。上周六（5日）港鐵全線，包括全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士，全線停運及不會提供服務。當時港鐵發聲明指，強烈譴責暴力破壞行為，直指有激進示威人士於各個港鐵車站進行大規模的惡意破壞及蓄意縱火，有港鐵職員遇襲受傷。