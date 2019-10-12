【10.12遊行．直播】近千人尖沙咀鐘樓集合　戴口罩抗議禁蒙面法

周六（12日）有網民發起「反對緊急法遊行」，下午三時由尖沙咀鐘樓出發，遊行至深水埗運動場。中午時分，區內有大量警員及警車駐守。至下午二時許，近千人起步點鐘樓集合，部分人穿上黑衫及蒙面。

尖沙咀鐘樓下開始有人聚集，有人派發口罩及冰袖。（陳康智攝）

【15：34】尖沙咀：尖沙咀警署內有警員手持長槍，現場有指警員開始上裝，守護孩子的成員亦警署外逗留。

【15：34】尖沙咀：遊行人士步行尖沙咀警署，現場一度有指警方高舉黃旗。現場可見，有數名警員在警署內開咪，指今日的集會為非法集會，要求示威者離開。其間有警員在警署內手持「藍旗」，但警員未有向外舉警告旗幟。

【15：31】尖沙咀：示威者於文化中心對出走出梳士巴利道馬路，1881外有未上裝的防暴警察觀察情況，有警員持旗袋。

【15：27】尖沙咀：隊頭到九龍公園，有人正於海防道及彌敦道交界設路障。遊行人士向尖沙咀警署方向前進，至於彌敦道往旺角方的行車線已被佔據。

【15：26】尖沙咀：鄰近尖沙咀地鐵站c出口的彌敦道，遊行人士行出馬路，現場開始下雨，陸續有遊行人士展開雨傘。

【15：21】尖沙咀：遊行人士衝出彌敦道路面，行車線受影響，有巴士及車輛未能前進。遊行人士行至半島酒店對開位置，有在場人士指經彌敦道車路步去深水埗。

【15：19】尖沙咀：遊行人士步行至太空館對開位置，有守護孩子的成員到場。

【15：17】尖沙咀：在場人士高聲呼籲「攝衫」，以及高叫「香港人反抗」「Fight for freedom stand with Hong Kong」等口號。

【15：15】尖沙咀：現場有人宣佈起步，獲在場人士認同，聚集在鐘樓人士步行出梳士巴利道。

【15：00】尖沙咀：在場人士合唱願榮光歸香港，並高呼「光復香港時代革命」等口號。

【14：50】尖沙咀：大批防暴警員在尖沙咀區內駐守，其間有一名男途人被警員檢查身份證。

【14：49】尖沙咀：鐘樓下約三百人聚集，其間大叫「我有權戴口罩」、「蒙面無罪立法無理」、「香港人反抗」等口號。

【14：38】尖沙咀：尖沙咀鐘樓開始有人聚集，有人派發口罩及冰袖，另文化中心內有少量戴口罩人士聚集。

龍公園徑朗廷酒店外，亦有大量警員、多輛警車，及一輛運送警員的旅遊巴。（李穎霖攝）

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至下午2時10分，有防暴警察在尖沙咀碼頭迴旋處，要求停迫上址的車輛離開。現場未見大量人士聚集，附近一帶的街道亦未見大量行人、遊客。廣東道、北京道一帶有未戴上裝備的防暴警察站崗戒備，九龍公園徑朗廷酒店外，亦有大量警員、多輛警車，及一輛運送警員的旅遊巴。文化中心內有少量戴口罩人士聚集。

下午一時許，已取消的「感謝您們大遊行」集合地點尖沙咀海濱公園人流稀少，有少許外國和內地遊客閒逛。鄰近K11 MUSEA商場、Starbucks 和小食亭等均正常營業，暫時未見警方佈防。今早記者巡視尖沙咀一帶，海港城外五枝旗杆上的所有旗幟早已被人收起，只剩下五支旗杆。而海港城附近一帶商場店舖如常營業，未有關門。

本月初政府通過《禁止蒙面規例》 引發多區示威及衝突事件

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上周五政府通過《禁止蒙面規例》全港多區示威

上周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過了《禁止蒙面規例》，並於上周六（5日）零時零分正式生效。網民隨即號召「十八區起義」，呼籲市民上街抗惡法。周五晚上，本港多達14區發生衝突，部份示威者大肆破壞中資店舖，有示威者破壞新界鄉議局大樓，並向警察宿舍擲汽油彈。至今約有90人涉違反《禁蒙面法》被捕。

多個港鐵站被破壞、縱火 上周六港鐵全停

自政府通過《禁止蒙面規例》，本港過去一個星期，發生多次示威及警民衝突事件。多個港鐵站再被破壞和縱火。上周六（5日）港鐵全線，包括全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士，全線停運及不會提供服務。當時港鐵發聲明指，強烈譴責暴力破壞行為，直指有激進示威人士於各個港鐵車站進行大規模的惡意破壞及蓄意縱火，有港鐵職員遇襲受傷。