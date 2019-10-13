【10.13罷買．新界直播】示威者聚大埔超級城　食環清荃灣連儂橋

網民發起「18區開花」行動，目標在各區大型商場聚集，表示對《禁蒙面法》不滿，爭取落實民間五大訴求。罷買行動無損內地客購物意欲，在上水，各大型商場及藥房上午照常營業，有內地客更表示太多必需品要買，不得不來港購物。

【1335】大埔：在大埔超級城，大批示威者站立於各層，高叫「香港人 反抗」等口號，有人摺紙鶴置於中庭位置。近月被針對的美心集團，旗下元氣壽司未有營業。至於被指由福建幫經營的優品360如常營業，但落下兩道閘門。

【1328】荃灣：食環署外判清潔工清理荃灣港鐵站對開連儂天橋，幾近全部掃清。

【1327】上水：示威者大叫「光復香港 時代革命」等口號，其中 有人舉美國旗。